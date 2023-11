Nach über drei Wochen endete am 26. Oktober die erste Bewerbungsphase für Tickets zur Fußball-EM 2024 in Deutschland . 51 Spiele in zehn Städten stehen vom 24. Juni bis zum 24. Juli 2024 auf dem Programm.

Das Ticket-Kontingent für die Europameisterschaft beträgt insgesamt 2,7 Millionen Karten. In der ersten Ticketphase hat der europäische Fußball-Verband für die rund 1,2 Millionen angebotenen Karten über 20 Millionen Anfragen erhalten - damit übertraf die Zahl der Bewerbungen deutlich die Zahl der Tickets, die es in dieser Phase zu erstehen gab. Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wie geht es mit den Tickets nach der ersten Phase weiter?

Bis zum 14. November hat die UEFA alle Bewerber über das Ticketportal informiert, ob sie den Zuschlag für eines oder mehrere EM-Spiele erhalten haben. Die Gewinner müssen im Anschluss bis zum 17. November die Tickets bezahlen, ansonsten entfernt die Uefa die Karten wieder aus dem Benutzerkonto. Nach Bezahlung erhalten die Gewinner die Tickets in digitaler Form.

Kann man EM-Tickets zurückgeben oder weiterverkaufen?

Eine Rückgabe der EM-Tickets ist nicht möglich, die Gewinner müssen die Karten bezahlen, die ihnen zugeteilt wurden. Ein Weiterverkauf der Tickets ist ausschließlich über eine von der UEFA betriebene Plattform möglich, die allerdings erst ab Frühjahr 2024 verfügbar sein soll.

Wie bekomme ich noch EM-Tickets?

Der Verkauf und die Verlosung laufen ausschließlich über die offizielle EM-Homepage. Nach der Auslosung der EM-Gruppenphase am 2. Dezember startet die UEFA die zweite Bewerbungsphase mit rund einer Million weiterer Tickets. Allerdings sind auch in dieser Phase die Chancen auf eine erfolgreiche Bewerbung eher gering, da nun die konkreten Spielpaarungen feststehen und sich die Fans der qualifizierten Nationen konkret auf die Spiele ihrer Mannschaft bewerben können.

Zudem plant die UEFA zwei weitere Bewerbungsphasen, in denen rund eine halbe Million Tickets noch erhältlich sein sollen. Nach den Playoffs im März, in denen die letzten drei Mannschaften der Fußball-EM ermittelt werden, soll eine dritte Bewerbungsphase starten. Kurz vor dem EM-Start soll es dann noch eine letzte vierte Phase geben.

Was kosten die EM-Tickets?

Die günstigsten Tickets gibt es für 30 Euro in der Vorrunde. Ausnahme ist das Eröffnungsspiel in München, bei dem es am 14. Juni (21 Uhr) Karten ab 50 Euro gibt. Ab dem Achtelfinale wird es in allen Kategorien teurer. In der teuersten Kategorie kostet ein normales Gruppenspielticket mindestens 200 Euro, im Finale am 14. Juli im Berliner Olympiastadion 1000 Euro. Die Preise sind im Turnierverlauf gestaffelt und werden mit jeder K.o.-Runde teurer. Die deutlich teureren Hospitality-Pakete sind bereits seit längerer Zeit auf dem Markt.

Vorrunde : 30 bis 200 Euro

: 30 bis 200 Euro Achtelfinale : 50 bis 250 Euro

: 50 bis 250 Euro Viertelfinale : 60 bis 300 Euro

: 60 bis 300 Euro Halbfinale : 80 bis 600 Euro

: 80 bis 600 Euro Finale: 95 bis 1000 Euro

Sind die EM-Tickets personalisiert?

Die Tickets sind zunächst auf den Besteller personalisiert. Dieser kann Bestellungen auf seinen Namen für insgesamt vier Personen aufgeben. Die Namen seiner "Gäste" muss er erst später in einer entsprechenden App benennen - bei der erfolgreichen Bewerbung für mehrere Spiele können die Gäste von Partie zu Partie variieren.

Sind EM-Tickets übertragbar?

Wer aus gesundheitlichen Gründen ein Spiel nicht besuchen kann, hat die Möglichkeit, sein Ticket an einen Freund oder an ein Familienmitglied weiterzugeben. Dazu müssen die persönlichen Daten des neuen Ticketinhabers der Turnier-Organisation innerhalb einer bestimmten Frist mitgeteilt werden. Einen Anspruch auf Erstattung der Karte hat man nicht.

Was ist mit Tickets für Kinder und Behinderte?

Kinder brauchen grundsätzlich Tickets. Davon sind auch Babys oder Kleinkinder, die theoretisch auf dem Schoß der Eltern sitzen könnten, nicht ausgenommen. "Alle Kinder benötigen unabhängig ihres Alters ein gültiges Ticket und bekommen somit einen Sitzplatz zugeteilt", heißt es dazu von der Uefa. Die Ticketpreise sind anders als in der Bundesliga nicht in Vollzahler und ermäßigt unterteilt.

Für jedes Spiel werden auch Karten für Fans mit Behinderung bereitgestellt. Insgesamt bietet die Uefa etwa 42 000 Tickets für Rollstuhlfahrer zu 30 Euro an. "Diese Tickets werden in der günstigsten Kategorie angeboten, unabhängig davon, wo sich die barrierefreien Plätze im Stadion befinden", schreiben die Organisatoren. Zudem kann eine Freikarte für eine Begleitperson beantragt werden. Stehplätze gibt es bei der EM nicht.

Wo finden die EM-Spiele in Deutschland statt?

Die Fußball-EM 2024 in Deutschland findet in zehn Städten statt. Die Spielorte und Stadien sind:

Berlin : Olympiastadion, 6 Spiele (3 GS, 1 AF, 1 VF, Finale)

: Olympiastadion, 6 Spiele (3 GS, 1 AF, 1 VF, Finale) München : Allianz Arena, 6 Spiele (4 GS, 1 AF, 1 HF)

: Allianz Arena, 6 Spiele (4 GS, 1 AF, 1 HF) Dortmund : Signal-Iduna-Park, 6 Spiele (4 GS, 1 AF, 1 HF)

: Signal-Iduna-Park, 6 Spiele (4 GS, 1 AF, 1 HF) Stuttgart : Mercedes-Benz-Arena, 5 Spiele (4 GS, 1 VF)

: Mercedes-Benz-Arena, 5 Spiele (4 GS, 1 VF) Hamburg : Volksparkstadion, 5 Spiele (4 GS, 1 VF)

: Volksparkstadion, 5 Spiele (4 GS, 1 VF) Düsseldorf : Merkur Spiel-Arena, 5 Spiele (3 GS, 1 AF, 1 VF)

: Merkur Spiel-Arena, 5 Spiele (3 GS, 1 AF, 1 VF) Frankfurt : Deutsche Bank Park, 5 Spiele (4 GS, 1 AF)

: Deutsche Bank Park, 5 Spiele (4 GS, 1 AF) Köln : RheinEnergieStadion, 5 Spiele (4 GS, 1 AF)

: RheinEnergieStadion, 5 Spiele (4 GS, 1 AF) Gelsenkirchen : Veltins-Arena, 4 Spiele (3 GS, 1 AF)

: Veltins-Arena, 4 Spiele (3 GS, 1 AF) Leipzig: Red Bull Arena, 4 Spiele (3 GS, 1 AF)

Die deutsche Nationalmannschaft trägt ihre Vorrundenspiele in München, Stuttgart und Frankfurt aus. Sollte das DFB-Team Gruppenerster werden, würde der Weg nach Berlin ins EM-Finale über Dortmund (AF), Stuttgart (VF) und München (HF) führen.

