Von Johannes Aumüller und Thomas Hürner, Hamburg

Die Mannschaft des Hamburger SV war noch auf dem Gelände des Volkspark-Stadions, da rückten die Ermittler an. Bei der Staatsanwaltschaft Hamburg war nach einer positiven Dopingprobe von HSV-Abwehrspieler Mario Vuskovic die obligatorische Strafanzeige der Nationalen Anti-Doping-Agentur (Nada) eingegangen, deswegen durchsuchten Vertreter der Behörde und der Polizei am frühen Nachmittag des 11. November dessen Privatwohnung sowie dessen Spind auf dem HSV-Gelände. Viele Anwesende waren damals irritiert. "Das ist natürlich irgendwo kurios. Du kommst aus dem Kraftraum, die Kabine ist zu und du weißt irgendwie nicht so richtig, was abgeht", erinnerte sich kürzlich HSV-Kapitän Sebastian Schonlau in der Bild: "Die Aktion fand ich ein bisschen schwierig."