12. November 2018, 12:26 Uhr BVB Favres große Lust am Risiko

Lucien Favre gelingt mit Borussia Dortmund gerade fast alles, obwohl er auch großes Risiko geht.

Im Spitzenspiel gegen den FC Bayern traf seine Halbzeitprognose voll ein: Bayern wurde müde, der BVB nicht.

Geschäftsführer Watze lobt den Coach: "Er hat seinen eigenen Kopf, den muss er auch haben."

Von Carsten Scheele , Dortmund

Neulich, zu seinem 61. Geburtstag, hat sich Lucien Favre ein Glas Wasser gegönnt. "Ohne Gas", sagte der Trainer. Das 3:2 gegen den FC Bayern muss also ein sehr besonderer Sieg für den Dortmunder Coach gewesen sein, weil Favre anschließend mit seinen Trinkgewohnheiten brach. Kein Wasser, nicht mal "mit Gas", wollte er sich genehmigen. Sondern Rotwein, ein ganzes Glas.

Favre erlebt gerade aufregende Tage in Dortmund. Der Schweizer kommt vielleicht manchmal selbst nicht so ganz hinterher, wie viel ihm und seiner Mannschaft gerade gelingt. Ein paar Mal sagte er "verrückt" am Samstagabend: "Verrückt", diese zweite Halbzeit, "total verrückt", das ganze Spiel. "Seit ich hier bin", sagte Favre, "habe ich sehr viele verrückte Spiele erlebt."

Hier, also in Dortmund, ist Favre übrigens erst seit Sommer. Seitdem gab es nicht nur das rauschhafte 3:2 gegen die Bayern. Da war vorher das 4:0 gegen Atlético, das 4:3 gegen Augsburg, das 4:2 in Leverkusen, übrigens nach 0:2-Rückstand. Alles nur Zufall? Kaum, denn dass der BVB so spielt und siegt, funktioniert nur, weil Favre seine Mannschaft so spielen lässt, wie es ihm vorschwebt.

Favre hatte Recht: Bayern konnte das Tempo nicht durchhalten

Nicht alles läuft perfekt, auch am Samstag nicht. Genau genommen hätte das Spitzenspiel auch gründlich schiefgehen können, hätte Bayern seine Überlegenheit bis zur Pause besser ausgenutzt, statt dem einem Tor von Robert Lewandowski schon zwei oder drei erzielt. Dann wäre Favre vielleicht gefragt worden, was das eigentlich sollte mit Julian Weigl auf der Sechs, statt des bislang so starken Thomas Delaney. Mit Mario Götze in der Sturmspitze. Mit Paco Alcácer, Raphaël Guerrero und Christian Pulisic auf der Bank. Kurz, warum er ausgerechnet im Spitzenspiel gegen die Bayern an seiner Rotation festgehalten hatte. Weshalb er so großes Risiko eingehen musste.

Doch beim BVB geht aktuell nur so viel schief, dass Favre die Zeit bleibt, es zu reparieren. Da kann Glück dabei sein, vermutlich ist es aber auch ein großes Stück Trainerkönnen. Favres Ansprache in der Halbzeit brachte die Essenz des Spiels und das ganze Dilemma des FC Bayern jedenfalls auf den Punkt: Leute, macht euch keine Sorgen. Bayern kann das Tempo nicht durchhalten. Wir aber schon.

Es war jedenfalls nicht das erste Mal, dass der BVB in dieser Saison einen Rückstand drehen musste. 22 seiner bislang 33 Tore hat Dortmund bislang nach der Pause erzielt - es scheint sogar, als kalkuliere Favre damit, dass sich der Gegner in der ersten Halbzeit ruhig etwas austoben soll, damit ihm später die Kräfte ausgehen mögen. Mit Wiederanpfiff brachte Favre den viel stärkeren Mo Dahoud für Weigl und musste von der Seitenlinie nur zusehen, wie seine Prognose eintrat. Dortmund kam mit den Kontern besser durch, konnte nach dem Ausgleich durch Marco Reus sogar noch ein weitere Rückschlag verkraften, als die Bayern mit dem letzten Aufbäumen das 1:2 durch Lewandowski bewirkten.

Doch wieder schlug der BVB zurück. Ein Zaubertor, dieser Volley mit vollem Risiko von Reus, den Favre zu Saisonbeginn zum Kapitän befördert hat und seitdem in jedem Spiel sehen kann, wie richtig diese Entscheidung war. Reus, 29, führt den BVB, wie Favre es will. Das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden ist auch ein Grund, weshalb Dortmund oben steht.