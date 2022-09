Von Javier Cáceres und Justin Patchett

Es hätte die Szene des 5. Spieltags sein können: Union Stürmer Jammie Leweling lief in der Schlussphase alleine auf Manuel Neuer zu. Hätte der Angreifer mit dieser Chance zum 2:1 gegen die Bayern getroffen, dann wäre Union nun Spitzenreiter. Doch Neuer parierte den Ball und der 1. FC Union Berlin holt "nur" ein Unentschieden im Duell mit den übermächtigen Münchnern. Aber natürlich war auch das schon ein riesiger Erfolg für die Berliner. Die Fans der Eisernen träumten anschließend lautstark von der Meisterschaft: "Deutscher Meister wird nur der FCU", sangen sie, ein wenig selbstironisch.

Die Berliner sind nach fünf Spieltagen aber immerhin vierter in der Tabelle und haben damit schon jetzt so einige Erwartungen übertroffen. Union begeistert nicht nur die eigenen Fans - auch die Liga schaut gerade gespannt nach Köpenick und fragt sich, was das für eine Mannschaft ist, die in der Vorwoche ein gewisses Schalke 04 mit 6:1 besiegt hatte.

