Von Maik Rosner

Wie groß die Erleichterung ausfiel, das ließ sich vor allem an jenen Gesten ablesen, die weniger Beachtung fanden als die provokanten Fingerübungen des Augsburger Torwarts Rafal Gikiewicz. Nun brachte Stefan Reuter seine Hände in Bewegung, und dass er Gikiewicz mit einer intensiven Umarmung, einem Klaps auf den Hinterkopf und einer geballten Faust bedachte, erzählte viel über das Innenleben des FCA-Geschäftsführers.

In die Diskussionen um Gikiewicz musste sich Reuter nach dem 1:0 (0:0)-Sieg in Bremen zwar einbringen, nachdem der Torwart vor und nach seiner Elfmeter-Parade gegen Marvin Ducksch in der vierten Minute der Nachspielzeit die Werder-Fans gegen sich aufgebracht hatte. Doch diese Debatte kam noch vergleichsweise angenehm daher, weil sie sich nicht um grundsätzliche Fragen aus Reuters Verantwortungsbereich drehte.

Vor der Ausführung hatte Gikiewicz den Elfmeterpunkt mit seinen Stollen bearbeitet, was an den früheren Augsburger Torwart Marwin Hitz erinnerte. Hitz hatte beim 1:0-Sieg 2015 in Köln mit ein paar gezielten Tritten in den Rasen zu Anthony Modestes Ausrutscher und Elfmeter-Fehlschuss beigetragen. Später erhielt Hitz vom Chef der Kölner Sportstätten für die malträtierte Stelle sogar eine Rechnung in Höhe von 122,92 Euro. Fein säuberlich aufgeführt waren darin die Kosten für einen Quadratmeter Sportrasen und zwei Facharbeiterstunden sowie die Umsatzsteuer. Hitz zahlte, das Geld wurde an eine Kölner Kinderklinik gespendet.

Zu Saisonbeginn hatte es noch viel mediale Kritik an den Leistungen von Gikiewcz gegeben

Bei Gikiewcz kam nun hinzu, dass er sich nicht nur mit dem wehrlosen Bremer Elfmeterpunkt anlegte, sondern auch mit Werders Anhängern. Er schaute in ihre Kurve und hielt einen Zeigefinger vor seine Lippen. Zudem fasste er sich ans Ohr und wollte wohl signalisieren, dass er nichts höre. Und als der 34-Jährige auch noch eine Kommt-doch-her-Geste folgen ließ, sprangen einige Bremer Fans von der Tribüne in den Innenraum, blieben aber glücklicherweise hinter einer Werbebande stehen. "Die beleidigen mich fast die gesamte zweite Halbzeit", begründete Gikiewicz seinen unbedachten Beitrag zur Eskalation. Reuter sagte: "Das kann man sich sparen. Wir sind gut beraten, nicht zusätzlich zu provozieren."

Durch diese Diskussion war fürs Erste auch jene übergeordnete Debatte vergessen, die im Falle eines verspielten Sieges vermutlich noch intensiver geführt worden wäre als bereits vor dem Freitagabendspiel. Doch statt Fragen zu seiner Kaderarchitektur und zum erst zu Saisonbeginn eingestellten Trainer Enrico Maaßen näher erörtern zu müssen, durfte sich Reuter nun über den umstrittenen Elfmeter-Held Gikiewicz äußern.

Detailansicht öffnen Richtige Ecke zum richtigen Zeitpunkt: Augsburgs Torwart Rafal Gikiewicz (in Gelb) pariert in der Nachspielzeit einen Elfmeter von Marvin Duksch (Nummer 7). (Foto: Burghard Schreyer/kolbert-press/Imago)

Zu Saisonbeginn hatte es noch viel mediale Kritik an dessen Leistungen gegeben. Nun hatte der Pole wieder einmal (wie schon beim schmeichelhaften 2:1-Sieg der Augsburger am zweiten Spieltag in Leverkusen) den Retter gegeben und nebenbei auch noch eine Grundsatzdebatte beruhigt. "Wie er den Elfmeter holt: Wahnsinn!", sagte Reuter. Dem Wahnsinn nahe gewesen zu sein schien auch Maaßen, nachdem Innenverteidiger Maximilian Bauer der Ball aus kurzer Distanz an den Arm geschossen und der Elfmeter verhängt worden war. "Gegen alle Widerstände" habe Gikiewicz den Strafstoß abgewehrt, sagte Maaßen. Aus ihm sprach ähnlich viel Erleichterung wie aus Reuter.

Es war auch eine Parade wider jene Debatten gewesen, die in Augsburg seit der 0:2-Niederlage gegen Hertha BSC am vergangenen Sonntag zunehmend geführt worden waren. Nur drei Punkte und drei erzielte Tore hatten für den FCA nach dem fünften Ligaspiel in der Bilanz gestanden. Erkennbar war zwar das Bemühen der Augsburger, den spielerischen Ansatz des neuen Trainers umzusetzen. Allein, es blieb oft beim Versuch.

FCA-Trainer Maaßen schickt in Bremen eine sehr offensive Elf aufs Feld und überrascht damit den SV Werder

Die mit Abstand wenigsten Torchancen aller 18 Bundesligisten hatten auch die eigene Belegschaft alarmiert. Florian Niederlechners hatte auf den seit Jahren sehr erfolgreichen Torschützen Robert Lewandowski hingewiesen. Selbst der zweimalige Weltfußballer würde für den FCA nicht treffen, "weil wir keine Chancen haben", hatte Niederlechner befunden und sogar eine Abkehr von Maaßens Ansatz angeregt.

In Bremen gehörte Niederlechner nun als einer von vier Stürmern zur überraschend offensiven Augsburger Startelf. Seine Kollegen im Angriff brachten den zweiten Saisonsieg auf den Weg, nachdem sie Carlos Gruezo mit einem langen Pass im Stile eines Quarterbacks in Szene gesetzt hatten. Der kurz vor der Transferfrist verpflichtete Stürmer Mergim Berisha legte quer auf Ermedin Demorovic, und der ehemalige Freiburger Angreifer schob in der 63. Minute ein. Später verpasste Berisha das beruhigende zweite Tor, als er einen Ball an die Latte lupfte.

Auch deshalb kam es überhaupt zur wieder einmal wilden Bremer Schlussphase mit der Handelfmeter-Parade und den Provokationen von Augsburgs Torwart Gikiewicz. Reuter durfte danach über den Trainer und den Kader sagen: "Wir sind von ihm und auch von der Mannschaft überzeugt." Er wusste, wem er das besonders zu verdanken hatte.