Anthony Modeste in Köln:Eine Geschichte, die langsam zu gut wird

Von Sebastian Fischer

Zum Prozedere der Samstagabendspiele in der Bundesliga zählt es, dass Lothar Matthäus nach der Partie für den Sender Sky den Spieler des Abends ehrt. Anders als am Nachmittag führt das selten zu Verwirrungen. Nachmittags wird der "Didi-Man" gekürt, und oftmals wissen die Auserwählten dann selbst nicht so genau, dass es sich dabei um eine nach Sky-Experte Dietmar Hamann benannte Auszeichnung handelt. Bei Matthäus ist die Sache dagegen klar, er hält die routiniert-fränkische Laudatio selbst an Ort und Stelle. Und besonders klar war die Sache diesmal.

Der 1. FC Köln hatte soeben Eintracht Frankfurt 1:0 geschlagen, um zumindest über Nacht auf Europapokalrang sechs vorzurücken. Schon vor dem Spiel war es um Kölns besten Torschützen Anthony Modeste gegangen: Nach einem positiven Corona-Test, wegen dem er das vorherige Spiel in Leipzig verpasst hatte, war er rechtzeitig ins Training zurückgekehrt und saß zum Anpfiff auf der Bank. Während des Spiels ging es dann auch um ihn, selbst als er noch nicht mitmachte. Es war eine etwas zähe Partie, in der seinem Vertreter Sebastian Andersson zum wiederholten Male nicht auffällig viel gelang. Das immerhin 10 000 Menschen umfassende Publikum in Köln raunte, als Modeste nach einer Stunde zur Bank sprintete, um sich sein Trikot anzuziehen.

Er war dann gleich ziemlich agil, Fixpunkt der Kölner Angriffe. 23 Minuten nach seiner Einwechslung flipperte der Ball von den Füßen des Frankfurters Daichi Kamada unfreiwillig in Richtung eigenes Tor, Modeste erfasste die Situation, sprintete auf Torhüter Kevin Trapp zu, schoss ihm den Ball durch die Beine und jubelte über seinen 15. Saisontreffer. Und wenig später schien er sich durchaus zu freuen, am für Angestellte des 1. FC Köln ja nicht alltäglichen Ritual des Samstagabend-Interviews teilzunehmen.

Trainer Steffen Baumgart treibt Modeste zu Bestleistungen

"Am Anfang Glück, am Ende Glück", so beschrieb er gut gelaunt seinen Treffer, der aus einem Frankfurter Fehler resultierte und mit einem Beinschuss für den gegnerischen Torwart endete. "Es läuft in dieser Saison bei mir", sagte er über seine Form. "Nach zwei Siegen träumt man von der Champions League und nach zwei Niederlagen bist du im Abstiegskampf", sagte er durchaus präzise über die Erwartungen in Köln. Er verabschiedete sich mit: "Kölle alaaf!"

Die Geschichte des Stürmers Modeste, 33, ist in dieser Saison schon oft erzählt worden: seine Wandlung vom als nicht mehr brauchbar eingestuften, nach Frankreich verliehenen Altstar zum unverzichtbaren Serientorschützen. Viel beschrieben wurde außerdem, was das mit dem im vergangenen Sommer gekommenen Trainer Steffen Baumgart zu tun hat, der seine Spieler im Allgemeinen und den französischen Angreifer im Speziellen auf besondere Art und Weise zu Bestleistungen antreibt. Aber langsam wird diese Geschichte fast ein bisschen zu gut.

Detailansicht öffnen Haben einen guten Draht zueinander: Stürmer Anthony Modeste und Trainer Steffen Baumgart. (Foto: Michael Taeger/Jan Huebner/Imago)

Unter der Woche war es noch um Bodenständigeres gegangen: Darum, was die Kölner eigentlich abseits von Modeste, dessen Vertrag bis 2023 läuft, im Offensivspiel zu bieten haben und in Zukunft zu bieten haben werden. Baumgart musste Modeste-Ersatz Andersson, 30, gegen wiederholte Kritik an seinen enttäuschenden Leistungen verteidigen und außerdem zum Gerücht Stellung nehmen, er habe mit Nils Petersen vom SC Freiburg über einen Transfer gesprochen. Der frühere Nationalspieler wäre im Sommer ablösefrei, ist allerdings auch schon 33. Er sei bloß mit Petersens Vater befreundet, sagte Baumgart.

Die Debatten um Andersson erinnerten noch mal daran, dass der FC erst im letzten Moment der vergangenen Saison den Abstieg verhindert hatte, da erzielte der Schwede im Rückspiel der Relegation in Kiel zwei seiner insgesamt erst sieben Tore für den Verein. Für die Einordnung der momentanen Kölner Formstärke ist das nicht ganz unwichtig. Andererseits ist ja nun erst mal Modeste wieder da. Im Auswärtsspiel in Fürth am Karnevalssamstag steht er wohl auch wieder in der Startelf. "Wenn alles normal läuft, ist er nächste Woche wieder von Anfang an dabei", sagte Baumgart.

Der Trainer bemühte sich zwar, die drei Punkte gegen Frankfurt als wichtig für den Abstand nach unten einzuordnen und auf schwierige Gegner im März hinzuweisen. Doch was beim zweiten Sieg in Serie in Köln passieren könnte, das hat Modeste ja selbst erklärt. Vorerst ist Champions-League-Rang vier jedenfalls nur zwei Punkte entfernt.