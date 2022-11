DFB gegen Spanien:Flicks Elf hat gezeigt, warum sie bei der WM ist

Das rettende Tor von Niclas Füllkrug gegen Spanien stellt historische Parallelen zu 2018 her. Damals wie heute gelang im zweiten WM-Spiel ein Comeback - und trotzdem lässt sich die Lage in Katar nicht mit den Löw-Tagen vergleichen.

Kommentar von Philipp Selldorf, Doha

Die Wege von Toni Kroos und Niclas Füllkrug haben sich in ihren Fußballer-Leben nicht oft gekreuzt, um nicht zu sagen: selten. Real Madrid hat es in den vergangenen acht Jahren erfolgreich vermeiden können, in der Champions League gegen Werder Bremen und Hannover 96 antreten zu müssen, und als Kroos noch dem FC Bayern angehörte, bekam es der junge Füllkrug in der zweiten Liga bei der SpVgg Greuther Fürth mit dem VfR Aalen und FSV Frankfurt zu tun.