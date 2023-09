Als Verstappen den Siegerpokal küsst, leuchtet die der Airbox eines Formel-1-Autos nachempfundene Trophäe in den niederländischen Farben, Sensoren machen es möglich. Irgendwie muss ja Abwechslung in die ewig gleichen Zeremonien gebracht werden. Küss' mich, wir sind die Champions. Der Dominator kann natürlich immer noch nicht genug davon bekommen. "Jetzt geht es erst richtig los", jubiliert er nach der Zieldurchfahrt in sein Helmmikrofon, und ist dann ganz Mannschaftskapitän: "Ihr verdient das, seid stolz auf Euch."

Teamchef Christian Horner bescheinigt ihm einen "absolut fantastischen Job" und spricht vom "großartigsten Jahr" der Rennstallgeschichte.

Beim Start behauptet sich Verstappen gegen die papayafarbene Konkurrenz

Vor allem die ersten zehn Sekunden sind es, die es zu überstehen gilt in Suzuka. Das leichte Gefälle, der Wind, die enge Piste - alles mitentscheidend für einen Start. Und auf den kommt es hier besonders an. Max Verstappen kennt noch zwei andere Problemfaktoren, die beiden papayafarbenen McLaren. Rookie Oscar Piastri neben sich, Lando Norris hinter sich. Im ersten Kurvenbogen wurde schon reichlich Formel-1-Geschichte geschrieben, Ayrton Senna hat hier Alain Prost torpediert. Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge, wenn drei Autos auf den Asphaltknick zurasen. Wer zuerst zuckt, verliert die Position, aber wer zu viel riskiert, verliert das Rennen.

Max Verstappen, wieder zurück in der Form seines Lebens, prescht mit leicht durchdrehenden Rädern vor, als hätte es den Ausrutscher von Singapur nie gegeben. Piastri, gar nicht feige, hält mit. Der Führende schneidet ihm den Weg ins Kurveninnere ab. Dadurch wird außen die Spur frei für Norris, im letzten Moment erkennt der Weltmeister die Gefahr, lässt den Red Bull leicht nach links trudeln - und behauptet seine Position. "Max ist eben Max", schmunzelt Norris hinterher.

Pérez fährt einmal mehr desaströs - die Geduld mit dem Mexikaner könnte bald erschöpft sein

Als er sich auf den Weg macht, eine Prophezeiung von Lewis Hamilton ("Max wird uns am Sonntag eine halbe Minute voraus sein") wahrzumachen, muss das Feld neutralisiert werden. Denn im Mittelfeld haben sie das mit den Ausweichmanövern nicht ganz so gut hinbekommen, zu viele scharfe Karbonteile liegen auf der Ideallinie. Einer der Be- und Getroffenen ist Verstappens Teamkollege Sergio Pérez, der einmal mehr nicht so fährt, wie es von einem WM-Zweiten zu erwarten ist. So gerät er früh in die Crash-Zone, holt sich eine neue Nase, vertut sich beim Einordnen hinterm Safety Car, kassiert eine Fünf-Sekunden-Strafe, und rutscht auf Platz 13 zurück.

Im gleichen Auto, mit dem Verstappen einsam vorneweg fährt, tut sich der Mexikaner sogar schwer, um am Haas-Ferrari vorbeizukommen - prompt schlittert er beim Überholversuch in Kevin Magnussen hinein. Gleiches Spiel: Frontflügel ruiniert, Fünf-Sekunden-Strafe. Die tritt er erst gar nicht mehr an, sein Auto wird zurück in die Garage geschoben. Seine Zukunftsaussichten bei Red Bull Racing sind trotz eines Vertrages bis Ende kommender Saison im freien Fall. Der neuseeländische Ersatzmann Liam Lawson beim Schwester-Team Alpha ist für nächstes Jahr Ersatzmann für beide Konzernrennställe. Da ließe sich ein Tausch leicht arrangieren, denn irgendwann dürfte die Geduld von Teamchef und Teamberater Helmut Marko erschöpft sein.

Detailansicht öffnen Doch nochmal raus aus der Red-Bull-Garage: Sergio Pérez hatte das Rennen eigentlich schon beendet, kehrt aber wieder auf die Strecke zurück um seine Strafe abzusitzen. (Foto: Mark Thompson/Getty Images)

Die absolute Demütigung folgt dann, als das Rennen in die Schlussphase geht. Pérez war eigentlich schon vor 25 Runden ausgestiegen, muss aber wieder rein ins Cockpit - um die Strafe noch abzusitzen, sonst würden ihm die Sekunden beim nächsten Rennen draufgeschlagen. Teamchef Horner zeigt sich am Ende versöhnlich, vielleicht auch etwas zynisch: "Sergio hat auch seinen Anteil am Erfolg."

Zoff bei Mercedes: "Gegen wen wollen wir hier eigentlich Rennen fahren?"

Überhaupt die Zweierbeziehungen an diesem Wochenende: Das Generationenduell bei Mercedes geht mit unverminderter Härte weiter. Diesmal ist es George Russell, der Druck auf Lewis Hamilton ausübt. Aber der Rekordchampion verteidigt sich mit aller Routine und Härte. So sehr, dass die Rennleitung das interne Ausscheidungsfahren beobachtet. Russell stellt seinem Kommandostand eine rhetorische Frage: "Gegen wen wollen wir hier eigentlich Rennen fahren? Gegen uns selbst oder gegen die anderen?"

Auch bei McLaren ist nicht alles Orange. Norris, der sich schon als alleiniger Titelkandidat der Zukunft sah, bekommt mit Piastri immer größere Konkurrenz. Der Australier hat in Suzuka seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert bekommen, und fuhr derart beschwingt gleich zum ersten Mal in die erste Startreihe. Zur Rennmitte aber wurde Norris immer schneller, beschwerte sich über rüde Abwehrmanöver seines Vordermanns - und wurde vorbei gewunken. Das macht Mercedes am Ende trotz heftiger Proteste auch mit Russell und Hamilton, um den fünften Platz gegen den heranstürmenden Ferrari von Carlos Sainz zu sichern. Das stärkste Machtwort des Tages aber hat Max Verstappen gesprochen.