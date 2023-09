Krise beim FC Augsburg:Unruhe auf Lummerland

Beim FC Augsburg fühlen sie sich traditionell der Puppenkiste verbunden, die bundesweit lange Zeit berühmter war als der größte Fußballverein der Stadt. Inzwischen hat sich das geändert, weil der FCA schon seit 2011 ununterbrochen in der Bundesliga spielt und in der Saison 2015/16 durch die Teilnahme an der Europa League sogar auf dem Kontinent bis hin zu Liverpools Anfield Road Bekanntheit erlangte. In jener Zeit stand der FC Augsburg in dem schon damals nicht ganz stimmigen Ruf, ein Idyll zu sein. Der kleine Klub galt als Biotop der Bundesliga, und im Erfolg erschallte bei den Heimspielen oft die niedliche Torhymne "Eine Insel mit zwei Bergen" aus "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer".