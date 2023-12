Finanzielle Details zum Transfer verriet der Klub nicht. In Medienberichten ist von einer Ablösesumme von 15 Millionen Euro die Rede, die sogar höher ist als die in einer Ausstiegsklausel fixierte Ablösesumme von 14 Millionen Euro sein soll.

Sportdirektor Christoph Freund sieht im Spanier einen "antrittsstarken, sehr schnellen und extrem wendigen Flügelspieler. Er ist unberechenbar, torgefährlich und sehr gut in Eins-gegen-Eins-Situationen." Laut Freund sei Zaragoza bei den Bayern "schon länger auf unserem Schirm. Er wird unsere offensiven Möglichkeiten erweitern."

Im Oktober hatte Zaragoza sein Debüt für die spanische Nationalmannschaft gefeiert. In 51 Pflichtspielen für Granada, das in der spanischen Liga derzeit den vorletzten Platz belegt, kam er bislang auf zehn Tore und drei Vorlagen - allein fünf Treffer und zwei Assists in dieser Saison.