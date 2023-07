Von Christof Kneer, Rottach-Egern

Thomas Tuchel machte eine kurze Pause, bevor er sich für das vierte Adjektiv entschied. Die Zusammenkünfte im neu gegründeten "Ausschuss Sport" hatte er bisher mit den Begriffen "vertrauensvoll", "zielorientiert" und "interessant" beschrieben, aber Tuchel wollte nicht nur ein bisschen, sondern lieber vollständig ehrlich sein. Also, kurze Pause, kurzes Schmunzeln, dann das vierte Adjektiv: "Meinungsstark", sagte Tuchel.

Als er das sagte, saß er in einem zum Pressekonferenzraum umfunktionierten Saal in einem Hotel in Rottach-Egern, ein Podium, ein paar Stühle, ein paar Reporter, der Klubsprecher und er - und doch sahen alle Anwesenden in diesem Moment Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge vor sich, wie von einem unsichtbaren Projektor an die Wand geworfen. Meinungsstark - ja, das kann man vermutlich genau so sagen.

Zwei Gremien für die Kaderplanung: die glorreichen Sieben und die glorreichen Drei

Den FC Bayern gibt es schon ein paar Jahre, und man darf ihn ruhig dafür bewundern, dass ihm immer noch was Neues einfällt. Einen Transferausschuss hatte der Klub zum Beispiel noch nie. Pünktlich zum Beginn des Trainingslagers am Tegernsee hat Thomas Tuchel einen kleinen Einblick gegeben in die Abläufe dieses Weltvereins, der im Moment über keinen Sportchef verfügt.

Dabei hat Tuchel fein unterschieden zwischen der großen Runde der glorreichen Sieben, die aus Tuchel, Hoeneß, Rummenigge, den Vorständen Jan-Christian Dreesen und Michael Diederich, dem Präsidenten Herbert Hainer sowie dem Technischen Direktor und Kaderplaner Marco Neppe besteht - und jenem kleinem Kreis, der die Dinge detaillierter erörtert und gelegentlich miteinander auf Dienstreise geht. Die glorreichen Drei bestehen demnach aus Tuchel, Dreesen und Neppe, sie treffen sich häufiger als die anderen und haben auch im Urlaub kürzesten elektronischen Draht gehalten - ein Modell, das Tuchel vertrauter ist als den beiden anderen.

Der FC Bayern ist nicht der FC Chelsea, so viel steht fest

Die Zeit, die Tuchel in seiner Trainerkarriere bisher als die erfüllendste in Erinnerung hat, war die Zeit beim FC Chelsea, als er gemeinsam mit Teammanager Petr Cech und der Klubdirektorin Marina Granovskaia die Personalien verantwortete. Ein bisschen fühlt sich das für ihn jetzt wieder so an: Neppe ist Cech, Dreesen ist Granovskaia, Tuchel bleibt Tuchel. Der FC Bayern ist allerdings nicht der FC Chelsea, so viel steht fest, aber ansonsten sind im Moment mehr Fragen offen, als der FC Bayern das von sich gewohnt ist - nicht nur die Frage, wann ein neuer Sportvorstand kommt und wer das sein wird.

In bemerkenswerter Klarheit hat Tuchel am ersten Trainingstag der Saison 2023/2024 all die Fragezeichen benannt, die zurzeit mit ihm und seinen Spielern auf dem Trainingsplatz herumstehen. "Der Kader jetzt wird höchstwahrscheinlich nicht der Kader sein, mit dem wir nach dem Ende der Transferperiode am 1. September die Spiele bestreiten", sagte Tuchel. Trainer mögen es normalerweise nicht, wenn sich ihr Kader im laufenden Betrieb noch verändert, sie würden am liebsten vom ersten Trainingstag an das einstudieren, was man im Branchendeutsch "die Automatismen" nennt. Aber erstens ist Tuchel schon viel zu lange dabei, um noch romantisch veranlagt zu sein - diesen Wunsch habe er sich "längst abgewöhnt", so sagte er es am Samstag.

Zweitens machte Tuchel nicht den Eindruck eines Trainers, der sich an möglichen Kaderveränderungen besonders stören würde. Es wirkte eher, als wünsche er sie herbei.

Tuchel hat am Samstag bereitwillig die Personalien durchdekliniert, jedenfalls im zulässigen Rahmen. Was Manuel Neuer anbetrifft, bestätigte der Trainer erstmals öffentlich, dass der Saisonstart am 18. August wohl "ein zu ambitioniertes Ziel" sei. Der Torwart bekomme aber alle Zeit der Welt, "wir reden hier schließlich von Manuel Neuer". Hingegen musste sich Tuchel branchenüblich zieren, wenn es um potenzielle Zugänge ging. Harry Kane, Kyle Walker? Über Spieler anderer Vereine könne er leider nichts sagen, sorry, "interessante Frage, aber leider langweilige Antwort". Nicht einmal beim bereits vollzogenen, aber noch nicht verkündeten Transfer des südkoreanischen Verteidigers Kim Min-jae ließ Tuchel sich locken, wobei er mit beträchtlichem Schmunzeln einräumte, diese Personalie sei ja nun nicht mehr "das allergrößte Geheimnis".

Tuchel vermisst eine Autorität, die den Gegner erschreckt - das wirf Fragen nach Goretzka auf

Der wahre Gehalt dieser Pressekonferenz offenbarte sich aber auch in jenen Sätzen, in denen kein konkreter Spielername vorkam. Sehr offen sprach Tuchel darüber, "dass uns in der vergangenen Saison eine Körperlichkeit, eine Robustheit - auch mental - gefehlt hat. Das haben wir schmerzlich erfahren. Daher gehört das zum Profil, das wir suchen". Nahezu wortgleich antwortete Tuchel, als jemand nach Declan Rice fragte, jenen defensiven Mittelfeldspieler, den der Trainer gerne im Bayern-Kader gesehen hätte - was meinungsstarke Teile des Transferausschusses, auch aus Kostengründen, anders sahen. Der Spieler Rice besitze "ein Profil, das wir meiner Meinung nach so nicht im Kader haben". Subtext: Tuchel hätte gerne noch einen Sechser.

In diesen Sätzen steckte eine durchaus heikle Botschaft: jene, dass Tuchel dem Bayern-Mittelfeld, so wie er es bisher kennengelernt hat, nur bedingt vertraut - es ist ihm defensiv nicht seriös und nicht wehrhaft genug. Tuchel vermisst eine Autorität, die den Gegner erschreckt und die eigene Abwehr beschützt, was dann doch wieder zu einem konkreten Namen führte - zu jenem von Leon Goretzka, der zumindest bauartbedingt für diese Rolle taugen würde, von Tuchel aber "eine unbefriedigende letzte Saisonphase" attestiert bekam. Goretzka sei "von seinem Status, von seinem Vertrag, von seinem Alter her jemand, von dem wir viel erwarten: dass er Verantwortung trägt, dass er die Mannschaft trägt. Da ist noch Luft nach oben, und unsere Aufgabe ist es, ihm dabei zu helfen".

Wie diese Hilfe aussieht, dürfte einstweilen Interpretationssache sein. Ob Goretzka nach Ende der Transferperiode noch ein Bayern-Spieler sei? "Das würde ich für keinen Spieler bestätigen, dafür ist es noch viel zu früh", antwortete Tuchel. Während einer Transferperiode könnten "immer Situationen entstehen, wie auch bei Lucas Hernández, bei denen Spieler plötzlich andere Pläne haben". Das klang nicht so, als würde Tuchel im großen oder kleinen Ausschuss besonders vehement für eine Weiterbeschäftigung Goretzkas werben. Jedenfalls nicht jenes Groretzkas, der sich ihm in den letzten drei Saisonmonaten vorgestellt hat. Den anderen Goretzka, den von früher, den schätzt Tuchel sehr.

Möglicherweise gilt das auch für Sadio Mané, aber dann eher für den von ganz, ganz früher, aus der Zeit beim FC Liverpool. Am Samstag benannte Tuchel nun auch offiziell, was inoffiziell eh schon nach draußen gedrungen ist: Dass es in der Offensive "eine Konstellation" gebe, "die es sehr schwer macht für Sadio. Das weiß der Spieler auch". Mané weiß, dass er den Verein verlassen darf und kann und soll.

Nach so viel Klartext ging's dann raus auf dem Trainingsplatz in Rottach-Egern, und wer genau hinsah, entdeckte neben einigen Spielern auch ihre Fragezeichen.