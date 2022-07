Oliver Kahn (Bayerns Vorstandsvorsitzender) unter anderem über seine Basta-Aussage zu einem möglichen Lewandowski-Abgang Mitte Mai: "Vor ein paar Wochen hatten wir weder ein Angebot für Robert noch die Möglichkeit, einen Spieler seiner Qualität zu finden. Wir haben jetzt mit Sadio Mané einen absoluten Weltklassespieler verpflichtet, der in der Offensive alles spielen kann. Wir haben nun die Möglichkeit zu schauen: Was tut sich noch auf dem Transfermarkt. Wir beobachten weiterhin, was alles möglich ist."

... zu den Verhandlungen mit dem FC Barcelona zur Bild-Zeitung: "Wir saßen immer im Driver's Seat und haben immer aus der Position der Stärke heraus agiert. Und am Ende war es unserer Meinung nach das Beste, Robert die Freigabe zu erteilen."

... zu Lewandowskis Zeit in München: "Was er hier für den FC Bayern geleistet hat, ist mehr als outstanding. Er hat hier alles gewonnen, hat zu den vielen Titeln beigetragen, ist zum Weltfußballer beim FC Bayern München geworden. Durch die Ablöse haben wir natürlich auch die Möglichkeit, weiter zu schauen, was sich noch tut auf dem Transfermarkt"

Julian Nagelsmann (Bayern-Trainer) im Bayerischen Rundfunk: "Es ist immer gut, wenn bei Transferthemen Klarheit herrscht. Froh bin ich natürlich aber nicht, wenn ein Spieler mit dieser Qualität geht. Es ist eine große Herausforderung, ihn zu ersetzen. Es ist aber auch eine große Chance. Wir haben die Möglichkeit, einen FC Bayern zu bauen ohne einen Stürmer, der verlässlich 40 Tore schießt. Wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen. Grundsätzlich ist der Stürmermarkt jetzt nicht so propper gefüllt in Europa, dass man sagen kann, da kann man sich frei bedienen und da ist alles kostengünstig. Man weiß ja, dass die Stürmer, die die Qualität haben, ihn zu ersetzen, einen gewissen Preis haben, den wir nicht immer zahlen können."

Hasan Salihamidzic (Sport-Vorstand des FC Bayern): "So ein Abgang ist für keinen Klub einfach. Er war der beste Stürmer seit Gerd Müller, hat Großes für den FC Bayern geleistet. Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir haben lange mit den Kollegen aus Barcelona gesprochen und die Details geklärt. Nach der US-Reise wird er noch einmal kommen, dann werden wir einen Kaffee trinken. Wir wünschen ihm viel Erfolg."

... zu einer Zukunft ohne Lewandowski: Wir haben in der Offensive viele Spieler, die sehr flexibel sind. Wir müssen 40 bis 50 Scorerpunkte ersetzen und müssen die anderen Jungs in die Pflicht nehmen, die sich nun aber auch freispielen können. Der Trainer fühlt sich mit dem jetzigen Personal ziemlich wohl.

Herbert Hainer (Bayern-Präsident) zu den Gründen, deretwegen die München dem Abgang zugestimmt haben: "In der Zwischenzeit waren wir sehr aktiv am Transfermarkt, auch sehr erfolgreich, so einen Weltklassespieler wie Sadio Manè zu holen. Jetzt können wir damit auch umgehen. Robert ist ein sehr verdienter Spieler, er hat mit uns alles gewonnen. Wir sind ihm unheimlich dankbar. Wir haben ihm allerdings auch eine Mannschaft an die Seite gestellt, mit der er diese Titel erringen konnte. Insofern sind wir alle froh, dass es so eine Lösung gegeben hat, die uns auch wieder die Mittel gibt, um weiter in die Zukunft der Mannschaft zu investieren."

Robert Lewandowski zu seinem Abschied beim Sender Sky: "Ich werde noch einmal zurückkommen und mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern richtig verabschieden. Ich hatte jetzt auch keine lange Zeit, mich darauf vorzubereiten. Es ging jetzt alles zu schnell, um mich bei allen zu verabschieden. Diese acht Jahre waren besonders und das vergisst man nicht. Ich hatte eine tolle Zeit in München."

Pini Zahavi (Lewandowski-Berater) beim Sender Sky: "Mateu Alemany (Sportdirektor des FC Barcelona), Hasan Salihamidzic und ich waren am Freitag bis Mitternacht non-stop miteinander am Telefon, um eine gute Lösung für alle Seiten zu finden. Am Ende denke ich, dass jeder als Gewinner aus dieser Geschichte hervorgeht. Ich möchte dem FC Bayern - und besonders Oliver und Hasan - dafür danken, dass sie Roberts Traum von einer neuen Herausforderung in seiner Karriere letztendlich verstanden und respektiert haben. Robert hat es verdient, nach so vielen tollen Jahren und treuen Diensten für den FC Bayern München mit erhobenem Haupt eine neue Herausforderung anzunehmen. Und die Bayern haben finanziell eine sehr gute Entschädigung bekommen. Dieser tolle Verein wird immer einer der größten der Welt bleiben und ich wünsche ihnen viel Glück und Erfolg für die nächste Saison."

Thomas Müller auf Instagram in Richtung Lewandowski: "Alles Gute für deine Zukunft! Acht besondere Jahre, viele Tore, viele Trophäen, Höhen und Tiefen, aber immer Respekt und eine echte Siegermentalität!"