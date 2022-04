Zehn Meistertitel in Serie - und selbst in München freuen sich nur noch wenige richtig. Die Monotonie an der Bundesliga-Spitze ist längst zu einem echten Problem geworden.

Von Jonas Beckenkamp, Christof Kneer und Philipp Selldorf

Zehn Meisterschaften hintereinander, diese Serie hat der FC Bayern jetzt also auch in seiner Chronik stehen. Seit dem 3:1 gegen Dortmund am vergangenen Samstag ist die Bundesliga wieder einmal vorzeitig entschieden - und in München, das muss man sagen, war nicht so wirklich viel zu spüren von ausufernden Feierlichkeiten. Ein bisschen spritzte im Stadion das alkoholfreie Weißbier über den Rasen, dann sind alle nach Hause gegangen, auch viele Fans. Dass die Bayern Meister werden, ist im deutschen Fußball Routine geworden. Leider.

In dieser Ausgabe des SZ-Fußball-Podcasts "Und nun zum Sport" wollen wir klären, wie es so weit kommen konnte und inwieweit diese Eintönigkeit mittlerweile zum Problem geworden ist. Moderator Jonas Beckenkamp spricht mit den Fußballerklärern Christof Kneer und Philipp Selldorf über den Serienmeister aus München und die Folgen für die Liga.

