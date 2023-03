Joshua Kimmich hat der Theorie widersprochen, der freigestellte Trainer Julian Nagelsmann sei beim FC Bayern am fehlenden Rückhalt der Mannschaft gescheitert. "Ich kann sagen, dass der Trainer nicht die Kabine verloren hat", betonte der DFB-Kapitän nach dem Länderspiel in Mainz gegen Peru (2:0).

"Ich habe schon ein paar Trainerwechsel mitgemacht", führte der Münchner Führungsspieler aus, "es war nicht so, dass sich das intern angedeutet hat, weil die Spieler irgendwie unzufrieden gewesen wären." Ihn habe der Trainerwechsel von Nagelsmann zu Thomas Tuchel daher "überrascht".

Seine zuvor im ZDF geäußerte Kritik, habe sich nicht auf die Bayern-Bosse bezogen, ergänzte Kimmich. Er hatte die Trennung als "kurios" bezeichnet und gesagt: "Am Ende des Tages ist so das Geschäft, wenig Liebe, wenig Herz. Wir müssen lernen, damit umzugehen und auch mit der Entscheidung zu leben." Nun ergänzte er, er habe bereits "am eigenen Leib erfahren" müssen, dass im "Geschäft" Profifußball für die echte Zuneigung "wenig Platz" sei.

Die Vorstellung seines neuen Trainers Tuchel am Samstagmittag hat Kimmich "nicht mitverfolgt". Dass Nagelsmann gehen musste, lastet er auch sich und seinen Kollegen an: "Hätten wir unsere Leistung gebracht und unsere Spiele gewonnen, hätte man den Trainer nicht entlassen müssen. Das bedeutet, dass wir Spieler versagt haben."