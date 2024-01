Wer sich am Dienstag neue Erkenntnisse erhofft hatte, weswegen der FC Bayern am Sonntag 70 Minuten lang so schlapp Fußball gespielt hat, als befände sich die Meisterschale bereits im Panzerwagen auf dem Weg in die Vitrine von Bayer Leverkusen, der sah sich enttäuscht. Denn Thomas Tuchel eröffnete die Pressekonferenz mit einem Paradoxon. "Die Erklärung" für den schlappen Auftritt, sagte der Münchner Trainer, "bleibt die gleiche".

Das überraschte. Hatte Tuchel doch nach dem 0:1 gegen Werder Bremen gesagt, er könne es eben nicht erklären, warum seine Spieler ihre offenbar vorzüglichen Trainingsleistungen manchmal nicht in jenem Moment auf den Rasen bringen, wenn sich Leistung in Punkte für die Bundesligatabelle wandeln lässt. Diese Divergenz könne er nicht erklären, sondern lediglich "schildern", so hatte Tuchel am Sonntag gesprochen. Und wenn man ehrlich ist, sprach er so auch zwei Tage später.

Tuchel beschrieb die Symptome; die Gründe aber, so er sie denn in Erfahrung gebracht haben sollte, behielt er noch immer für sich: "Leidenschaft, Biss, Verbissenheit, Enthusiasmus, das bleiben die Grundtugenden für jedes gute Fußballspiel", informierte er. "Das war für 70 Minuten unter der Messlatte, die wir selber an uns richten."

Diesen Katalog vermisster Eigenschaften erweiterte Tuchel später noch um "Gier", "Hunger" und "Lust", sodass einer schon die Webpage "synonyme.woxikon.de" zu Rate ziehen musste, um mit hoher Treffsicherheit noch mehr Variationen für Leidenschaft ("Einsatzbereitschaft", "Passion", "Idealismus", "Rausch" etc.) zu erfahren als an der Säbener Straße. Kein Vorwurf! Erstens mangelte es ja der Mannschaft gegen Werder tatsächlich an alldem. Und zweitens: Ein guter Trainer analysiert und schweigt.

Denn sollte Tuchel inzwischen zu der Erkenntnis gelangt sein, dass sich Hingabe, Lust, Feuer, Temperament und Ekstase möglicherweise nicht nur mit einer anderen Traineransprache erzielen lassen, sondern auch mit einer anderen Startelf, so wäre es nicht schlau, den Gegner vorab darüber in Kenntnis zu setzen. Und so floh der Trainer ins Philosophische: "Ist jetzt der Moment, wo die Spieler noch mal beweisen dürfen, dass sie es besser können? Oder ist schon der Moment, wo ein paar Wechsel passieren?"

"Wir brauchen auch Leute, die aus der Ungerechtigkeit der Entscheidung des Trainers Kraft ziehen."

An diesem Mittwoch (20.30 Uhr) empfangen die Bayern Union Berlin, eine im Dezember wegen zu winterlicher Bedingungen abgesagte Partie wird nachgeholt. Danach wird eine bereinigte Tabelle dokumentieren, ob Leverkusen den Münchnern im Titelkampf um sieben, sechs oder vier Punkte enteilt ist. Drei Ziffern, die sich dem Selbstverständnis des Rekordmeisters nach übersetzen lassen in die Wörter katastrophal, fürchterlich oder schlimm.

Ob es Tuchel innerlich beschäftige, dass Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen seiner Mannschaft nach dem 0:1 in der Öffentlichkeit 70 Minuten Langeweilefußball vorgeworfen habe? Nein, gar nicht, erwiderte Tuchel. "Weil er recht hat." Grundsätzlich sei das Problem, dass seine Mannschaft im Spielaufbau mutiger sein müsse und dazu bereit, "in Gleichzahlsituation offensiv ins Risiko" zu gehen. "Wir sind individuell gut genug, schnell genug, deshalb müssen wir noch mehr Bewegungen in der letzten Reihe machen."

Und er setzte zu einer längeren Erklärung an, weswegen er dem zu erwartenden Konterfußball der Bremer die vergleichsweise filigrane Doppelsechs Raphaël Guerreiro/Joshua Kimmich einer Variante mit dem physisch massiven Leon Goretzka vorgezogen hatte. Als Goretzka gegen Ende des Vorjahres krank ausgefallen war, hätte Guerreiro an der Seite von Aleksandar Pavlovic ein Top-Spiel gegen Stuttgart gemacht und dann auch noch welche gegen Wolfsburg und Basel folgen lassen: "Rapha hat keinen Grund geliefert, ihn vom Platz zu nehmen." Mitnichten sei die Aufstellung als Misstrauensvotum gegen Goretzka zu begreifen, sagte Tuchel - und sprach einen herrlichen Satz: "Wir brauchen auch Leute, die aus der Ungerechtigkeit der Entscheidung des Trainers Kraft ziehen."

Gut möglich also, dass Goretzka gegen Union in die Startelf zurückkehrt. Vielleicht sogar mit Lebensfreude, Schwung und Eifer.