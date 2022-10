Glosse von Claudio Catuogno

Endlich: Der FC-Bayern-Adventskalender ist da! Ja is denn heut' scho Weihnachten?, wird jetzt der eine oder andere Kaiser fragen, aber jahreszeitliches Gemäkel führt in die Irre. Womit soll man sich die nebligen Oktobernachmittage denn vertreiben, während man bei Gewürzspekulatius und Bratapfelpunsch in der ungeheizten Wohnung unter der Wolldecke kauert?

Jedes gute Buch ist mal ausgelesen, und in das Fußballergewimmel, welches der Rekordmeister für lediglich 14,95 Euro zzgl. Versand um 180 Gramm Vollmilchschokolade gepackt hat (83,06 Euro je kg), kann man sich wirklich stundenlang vertiefen wie in die Wimmelbücher von Ali Mitgutsch.

Da springt Jamal Musiala leichtfüßig dem Rentierschlitten entgegen. Da lehnt Thomas Müller lässig am Lebkuchenhaus. Und da führt kein Weg vorbei an der Erkenntnis, dass der Weihnachts-FC-Bayern mit einer falschen Vierundzwanzig spielt! Ja: Ausgerechnet das Türchen, das am Heiligen Abend seinen zartschmelzenden Inhalt preisgeben soll (wenn man nicht alles vor dem ersten Advent leernascht), ziert der Weltsuperstürmer, der längst in Barcelona jene echte Neun gibt, die den Bayern nun fehlt: Robert Lewandowski.

Haha, da haben sich die Kalendertürchen wohl vor dem Transferfenster geschlossen? Mag sein, allerdings hat der FC Bayern einen Weg gefunden, das schnelllebige Saisongeschäft Profifußball mit dem trägen Weihnachtsgeschäft zu versöhnen: Nicht nur Lewandowski grinst von seinem Schneehaufen, sondern auch Franck Ribéry und Arjen Robben (auf dem Hornschlitten), Thiago (am Weißbierglas) und Bastian Schweinsteiger (auf der Tanne).

Das aktuelle Münchner Trainertalent Julian Nagelsmann muss sich den Platz an der Schale mit zwei Vorgängern teilen, Hansi Flick und Jupp Heynckes. Gemein? Nein, die Marketingmenschen gehen da bloß auf Nummer sicher. Sollten die Bayern noch ein paar Mal den Sieg verspielen, muss man keinen Produktrückruf starten, sondern hat halt eine weitere Bayern-Legende auf dem Adventskalender.

Und am Ende, Stichwort Wiederauferstehung, wird der Julian den Heiligen Abend ja doch im roten Festmantel verbringen. Der Weihnachtsmann war schließlich noch nie der Osterhase, und gegen den Stern des Südens ist der Stern von Bethlehem bloß ein Lichtstreif am Himmel der Bayern.