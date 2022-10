FC Bayern:Ein Talent für verschenkte Siege

Die Bayern vergeben einen sicher geglaubten Erfolg beim Rivalen in Dortmund - doch dafür Trainer Julian Nagelsmann aufgrund seiner Wechsel in Mitschuld zu nehmen, ist nicht so einfach. Der wehrt sich gegen Kritik.

Von Carsten Scheele, Dortmund

Hübsch überspitzt ließe sich nach diesem Fußballwochenende formulieren: Schon wieder ein beleidigter Auftritt vom Trainertalent! Eher unfair wäre das, klar, aber in diesem Satz stecken gleich mehrere Debatten, denen sich Julian Nagelsmann beim FC Bayern nun wohl erneut stellen muss: Seit dieser Nachspielzeit am Samstag in Dortmund, in der Deutschlands Serienmeister mal wieder einen Sieg vergab.

Zur Erinnerung: Kurz vor der Länderspielpause, nach der Niederlage in Augsburg, saß Nagelsmann, 35, schon einmal missmutig in der Pressekonferenz. Die Bayern hatten überraschend 0:1 verloren und damit zum vierten Mal hintereinander nicht gewonnen. In Erinnerung blieb ein bockiger Satz ("Ist doch egal, was ich jetzt antworte") und die Ankündigung, er werde "alles" überdenken, was sein Trainerdasein beim FC Bayern angeht.

Nach dem nicht minder ärgerlichen 2:2 in Dortmund, mit dem tatsächlich höchst ärgerlichen Ausgleichstreffer in der 95. Minute durch Anthony Modeste, war Nagelsmanns Laune im Interview beim TV-Sender Sky verständlicherweise wieder bescheiden.

Natürlich erwähnte er, das Spiel wäre wohl anders verlaufen, hätte Dortmunds Jude Bellingham nach seinem Fuß-gegen-Kopf-Treffer gegen Alphonso Davies die rote Karte gesehen, oder zumindest Gelb-Rot. Bellingham treffe Davies ja "volle Kanne im Gesicht". In der Sommerpause sei auch der FC Bayern von den Schiedsrichtern geschult worden: "Da haben sie uns erzählt, dass ein Tritt ins Gesicht glatt Rot ist", sagte Nagelsmann. Ehe er auf die Sache mit dem Trainertalent zu sprechen kam.

Den Begriff hatte der frühere Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in dieser Woche in einem Radio-Interview bei Bayern 1 in die Öffentlichkeit entlassen, was natürlich implizieren sollte: Ein Trainertalent ist er schon, der Nagelsmann, jung und frisch und mit tollen Ideen. Aber ob er auch ein großer Trainer wird, muss er noch zeigen. "Das macht ja nicht nur er", sagte nun Nagelsmann über Rummenigge, sondern: "Zu viele" würden das tun. Ehe er hinzufügte: "Ich bin ein Trainertalent, da bin ich auch stolz drauf. Ich gebe jeden Tag mein Bestes, den Rest bewerten andere."

Fünf Wechsel hatte sich Nagelsmann in Dortmund gegönnt, aber jeder einzelne war erklärbar

Und schon war man mittendrin in Nagelsmanns Dilemma nach dem 2:2 in Dortmund, das als ein weiteres jener Spiele in die Chronik dieser Spielzeit eingehen wird, das die Münchner nie mit einem Punktverlust hätten beenden dürfen. Dazu genügt ein einfaches Verständnis für Mathematik: Nach den beiden Treffern von Leon Goretzka (33.) und Leroy Sané (53.) wirkte Dortmund voll und ganz erledigt, und Nagelsmanns Team hatte mehrere Möglichkeiten, die stabile 2:0-Führung in ein komfortableres 3:0 zu verwandeln. Normalerweise täten die Bayern dies ja, sagte BVB-Coach Edin Terzic. Auch Nagelsmann tat kund: Wenn seine Mannschaft das dritte Tor mache, "sei das Spiel erledigt".

Doch die Bayern vergaben ihre Chancen, wie das in dieser Saison schon oft geschah. Sie ließen sich außerdem in der Schlussphase vom BVB in die Defensive drängen und dort entscheidende Räume offen. Und klassischerweise stellt sich in so einem Szenario auch die Frage nach der Zuständigkeit des Trainers.

Eines offensichtlichen Fehlers hatte sich Nagelsmann in Dortmund derweil nicht schuldig gemacht, obwohl ein Hauptgrund für das späte Dortmunder Aufbäumen war, dass die Münchner in der Schlussphase mit einer Viererkette in ganz neuer Formation auftraten: Dayot Upamecano und Benjamin Pavard in der Mitte, links Josip Stanisic, rechts Noussair Mazraoui. Fünf Wechsel hatte sich Nagelsmann in Dortmund gegönnt, was ein Knackpunkt war, doch jeder einzelne davon war letztlich erklärbar: Zur Halbzeit musste Nagelsmann den Linksverteidiger Davies runternehmen, weil dieser nach Bellinghams Fußbehandlung mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden musste, für ihn kam Josip Stanisic. Auch die Auswechslung von Marcel Sabitzer als Absicherung vor der Abwehr machte Sinn, da Sabitzer seit Spielminute zwei gelb vorbelastet spielte und der frisch coronagenesene Joshua Kimmich auf seinen Einsatz wartete.

Detailansicht öffnen Verantwortlich für das 2:2 in München, aber auch schuldig daran? Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (hinten). (Foto: David Inderlied/dpa)

Eine besondere Herausforderung für die Viererkette war dann, dass der Niederländer Matthijs de Ligt nach einer Stunde angeschlagen vom Platz musste. Lucas Hernández fehlte bereits, er könne sich keinen weiteren verletzten Innenverteidiger leisten, sagte Nagelsmann, deshalb die Vorsichtsmaßnahme. Drei nachvollziehbare Wechsel in der Abwehr also, die jedoch zum Ergebnis hatten, dass die Bayern mit einer gänzlich unerprobten Vierer-Formation in der Abwehr in die letzte halbe Stunde ging.

Nagelsmann kritisiert den jungen Stanisic, ohne den Abwehrspieler beim Namen zu nennen

Zur Wahrheit gehört auch, dass beide Gegentore leicht hätten verhindert werden können - was nahelegt, dass Nagelsmanns Team gerade ein Problem damit hat, im Zentrum die Kompaktheit früherer Jahre aufs Feld zu bringen. Beim ersten Gegentreffer durch Yousouffa Moukoko (74.) habe sein Team das Verteidigen komplett vergessen, urteilte Nagelsmann ("eine ungefährliche Situation"). Beteiligt waren schon die Angreifer, die Nico Schlotterbeck bei der Spieleröffnung zu spät störten, die zentralen Mittelfeldspieler, beide Innenverteidiger.

Beim zweiten Tor dann sei nicht etwa Modestes Freiheit beim Kopfball entscheidend gewesen, sondern bereits die vorausgegangene Situation, in der Vorbereiter Schlotterbeck diesmal im Bayern-Strafraum die Zeit bekam, den Ball nahe der Auslinie anzunehmen und dann auch noch seelenruhig zu gucken, wo sich vielleicht einer freilaufen könnte, um schließlich Modeste zu finden.

Detailansicht öffnen Der entscheidende Moment vor dem Ausgleich: Nico Schlotterbeck rettet den Ball vor der Torauslinie. Kurz darauf flankt Dortmunds Innenverteidiger und Modeste erzielt das 2:2 (Foto: Wunderl/Imago)

"Wenn wir auf Schlotterbeck mehr Druck machen, passiert das Tor nicht", urteilte Nagelsmann. Er nahm den Namen des jungen Stanisic nicht in den Mund, laut Zuteilung wäre es jedoch dessen Aufgabe gewesen, Schlotterbeck am Flanken zu hindern.

Trotzdem ist Nagelsmann jetzt der Coach, der den verpassten Sieg in Dortmund und den vergebenen Drei-Punkte-Vorsprung auf den vielleicht potentesten Rivalen im Kampf um den Meistertitel verantworten muss. Vier Siege, vier Unentschieden und eine Niederlage nach neun Bundesliga-Spielen, das geht freilich besser. Vorstandschef Oliver Kahn hatte sich nach dem Ausgleich auf der Tribüne fürchterlich aufgeregt, später sagte er, er müsse sich "lange zurückerinnern, um mich an so eine Saison erinnern zu können, wo wir so viele Torchancen haben und sie nicht machen". Und: "Wir müssen jetzt schnell in die Puschen kommen."

Ob die nächsten Tage wieder medial anstrengend werden würden, wurde Nagelsmanns noch im ZDF gefragt. Seine Antwort, so knapp wie eben nötig: "Vermutlich schon."