Katar-Sponsoring des FC Bayern:Kritische Fans sind wichtiger denn je

Kommentar von Sebastian Fischer

Am Morgen danach gab es schon wieder das nächste Thema aus dem Kerngeschäft des Fußball-Rekordmeisters. Am Montagabend hatte der FC Bayern noch zur Diskussionsveranstaltung zum Thema Katar eingeladen, es ging also um ein paar große Fragen des Sports in diesem Jahr, in dem das Emirat eine der umstrittensten Weltmeisterschaften der Geschichte austrägt. Die Schlagzeile auf den Fach- und Boulevardseiten war am Dienstag aber eine andere: Kommt jetzt der nächste große Name des Weltfußballs nach München? Wird der Niederländer Matthijs de Ligt der neue Abwehrchef?