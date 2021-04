Nagelsmann zum FC Bayern:Das Tor zum Parkhaus steht weit offen

Von Javier Cáceres, Moritz Kielbassa und Christof Kneer

Hansi Flick war am Montagmittag an der Säbener Straße, er hat am freien Tag den obligatorischen Corona-Test absolviert. Als er aus der Tiefgarage fuhr, muss er sich vorgekommen sein wie einer dieser hunderttausend Trainer, die im Laufe der Bundesliga-Geschichte schon entlassen worden sind: Reporter und Kamerateams standen da auf der Straße, gerade so, als müsse man wieder mal das übliche letzte Bild schießen, mit der üblichen Bildunterschrift. Um soundsoviel Uhr fährt der Trainer XY das letzte Mal vom Gelände, so heißt es dann immer, bevor der Trainer XY endgültig im Archiv verschwindet - und der Nachfolger seinen Tiefgaragen-Parkplatz übernimmt.