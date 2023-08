Kane-Transfer zum FC Bayern:Jetzt könnte es schnell gehen

Harry Kane wird laut Medienberichten schon am Freitag zum Medizincheck in München erwartet. Der Stürmer soll einen Vierjahresvertrag erhalten.

Der spektakuläre Multi-Millionen-Transfer von Englands Fußball-Nationalspieler Harry Kane zum FC Bayern steht wohl tatsächlich vor dem Abschluss. Kane soll bereits am Freitag den Medizincheck in München absolvieren und einen Vierjahresvertrag unterschreiben, wie mehrere Medien am Freitagmorgen übereinstimmend berichteten, darunter The Athletic, Sky und die Bild.

Auch ein Debüt des 30-Jährigen am Samstag im Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig sei möglich, meldete der TV-Sender Sky. Laut The Athletic werde Kane nach seinem Wechsel von Tottenham Hotspur in die Bundesliga beim deutschen Meister die Rückennummer neun erhalten.

Bei der Ablösesumme dürfte der Klub eine Schallmauer durchbrechen

Zuvor hatten sich den Berichten zufolge die Spurs und die Münchner auf eine Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Euro für den Torjäger geeinigt. Damit schien der Transfer bereits am Donnerstag auf der Zielgeraden. Doch dann sorgten Berichte für Aufsehen, wonach Kane mit einer Zusage an die Münchner doch wieder zögere.

Nun scheint alles fix, und der FC Bayern darf sich ein Jahr nach dem Weggang von Robert Lewandowski auf einen neuen Torjäger freuen. Bei der Ablösesumme würde der Verein dafür eine Schallmauer durchbrechen. Zu den mehr als 100 Millionen Euro Ablöse kämen wohl rund 100 Millionen für einen kolportierten Vierjahresvertrag hinzu. Kane würde damit mit Abstand zum Rekordeinkauf der Bundesliga werden.

Bisheriger Rekordhalter war der Franzose Lucas Hernández, den der FC Bayern 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtet hatte. Der Abwehrmann spielt seit diesem Sommer für Paris Saint-Germain.