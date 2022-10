Englands Tabellenführer Arsenal:Vom Trümmerhaufen zum Titelkandidaten

Von Felix Haselsteiner

Der Spieler, an dem sich die jüngste Geschichte des FC Arsenal beispielhaft erzählen lässt, hatte geahnt, dass diese Saison anders werden könnte. "Ich habe es schon in der Vorbereitung gesagt: Dieses Jahr kann etwas Spezielles passieren", sagte Granit Xhaka am späten Sonntagnachmittag. Etwas Spezielles, das ist erst einmal eine abstrakte Formulierung, die nicht gleich bedeuten muss, dass die Geschichte ein Märchen wird, also vielleicht gar mit einer Meisterschaft endet. Aber weit in die Zukunft zu blicken braucht man ohnehin nicht: Dass der FC Arsenal nach dem zehnten Spieltag der Premier League an der Tabellenspitze steht, ist speziell genug.

Ein rasantes 3:2 gegen den FC Liverpool bedeutete nicht nur, dass Jürgen Klopp und seine Mannschaft als Tabellenzehnter einen beispiellos schlechten Saisonstart erlebt haben, sondern auch, dass die aktuell beste Mannschaft Englands mal wieder aus der Hauptstadt kommt. Manchester City konnte zwar abermals 4:0 gewinnen, diesmal gegen Southampton, und natürlich hat auch Erling Haaland wieder getroffen. Aber: Der FC Arsenal hat einen Punkt Vorsprung.

Zufall ist das alles nicht, wie man nach einem passablen Saisonstart vielleicht noch hatte denken können. Der Aufstieg der Nordlondoner ist vielmehr das Ergebnis eines vielbeschworenen Prozesses, dieser Ausdruck wurde bei Arsenal zum geflügelten Wort: "Trust the Process". Es ist ein Prozess, der zeigt, wozu Geduld führen kann: Im vergangenen Jahr nämlich wäre er fast schon gescheitert.

Vor einem Jahr war Arsenal punktlos Letzter, Artetas Kredit war verspielt

Ende August 2021 war der FC Arsenal nach einem 0:5 gegen City punktloser Letzter. Mikel Arteta, damals wie heute der jüngste Trainer der Premier League, wurde von den Medien und den Fans als Hauptbeschuldigter angeklagt: Das Experiment mit dem Talent auf der Bank sei gescheitert, hieß es, es brauche dringend wieder einen vom Format eines Arsène Wenger. Selbst als ehemaliger Arsenal-Spieler bekam Arteta keinen Kredit. Der bekannte, wenngleich streitbare Fernsehmoderater und Arsenal-Fan Piers Morgan brachte die Meinung auf den Punkt: "This is f****** shambles", ein verdammter Trümmerhaufen sei diese Mannschaft.

Ein Urteil, dem man sich im Verlauf der damaligen Hinrunde leicht anschließen konnte: Spielerisch reichte es zwar gegen Mittelklasse-Teams, aber nicht gegen die Elite. Und als Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang im Winter nach einem internen Streit abgesetzt und verkauft wurde, schien das ein weiteres schmutziges Kapitel im Niedergang des Traditionsvereins zu sein.

Arteta hat die defensive Balance verändert. Das gibt der Offensive Raum für Kreativität

Vor Aubameyang war im Herbst 2019 schon Xhaka als Kapitän rausgeflogen, weil er nach einem Spiel die Anhänger wüst beschimpft hatte. Der damalige Trainer Unai Emery suspendierte ihn. Arteta begnadigte den Schweizer nach seiner Ankunft im Dezember zwar, doch Xhaka musste seinen Verbleib damit bezahlen, eineinhalb Jahre lang als Sündenbock herzuhalten - auch in der Zeit im Frühjahr 2020, als der Verein und die US-Eigentümerfamilie Kroenke massiv angefeindet wurden, weil Arsenal als einer der abtrünnigen Klubs die Premier League gegen die Super League eintauschen wollte.

Es ist in diesem Kontext bemerkenswert, wie aufbrausend der Jubel in diesem Jahr erstmals wieder durch das Emirates Stadium hallt. Nicht nur, weil die Super League vorerst Geschichte ist, sondern auch, weil skeptisch betrachtete Spieler wie Xhaka besser spielen als je zuvor. Aus dem Trümmerhaufen ist ein Titelkandidat geworden.

Arteta kam als Co-Trainer von Pep Guardiola mit der Vision eines mutigen Ballbesitzfußballs, was erst einmal krachend daran scheiterte, dass die Mannschaft aus einer Ansammlung von komplizierten Individualisten bestand, die sich nicht in ein Konzept drängen ließen. Es ist kein Zufall, dass zwei Schlüssel für den Erfolg die Zugänge Oleksandr Zinchenko und Gabriel Jesus von ManCity sind. Jesus schießt mehr Tore als unter Guardiola, er sprach zuletzt davon, dass er sich endlich wieder "frei" fühle. Zinchenko interpretiert die Rolle des Außenverteidigers neu und verlagert das Spiel mehr in die Mitte - womit Xhaka ins Rampenlicht gerät.

Detailansicht öffnen Eben noch Sündenbock, nun gefeierter Spielmacher: Der Schweizer Granit Xhaka ist nicht mehr nur defensiver Abräumer, sondern lenkt mehr und mehr die Offensive des FC Arsenal. (Foto: Shaun Botterill/Getty Images)

Der Schweizer nämlich ist nicht mehr nur als Ballverteiler und defensiver Sechser zu sehen wie früher, sondern stößt mehr und mehr in die Offensive vor: Nur Kevin De Bruyne hat mehr Torabschlüsse vorbereitet als Xhaka, der auch gegen Liverpool immer wieder im gegnerischen Strafraum auftauchte. Diese Überlagerungen schaffen Freiräume für die Offensivfraktion: Martin Ødegaard, Gabriel Martinelli und insbesondere Bukayo Saka sind für die Bilanz von acht Heimsiegen in Serie mit 24 Toren verantwortlich. Gegen Liverpool war es vor allem die Kreativität der drei, die den Unterschied machte: Arsenal wirkt zielstrebig und mit Jesus als Torschütze vorne höchst gefährlich.

Gegen Liverpool traf zweimal Saka, auch er darf sich einreihen in die Liste derer, die sich zurückgespielt haben in die Herzen: Der verschossene Elfmeter im EM-Finale 2021 und anschließende rassistische Ausfälle begleiteten den 21-Jährigen durch die gesamte letzte Saison, in diesem Jahr ist er einer der besten Spieler der Liga.

Auch Jürgen Klopp brauchte mit dem FC Liverpool zwei Jahre, ehe sich der Erfolg einstellte

Spielerisch haben die Siege gegen Tottenham in der vergangenen Woche und nun gegen Liverpool gezeigt, dass Arsenal nicht mehr nur gegen die Mittelklasse gewinnen kann, sondern unter Arteta zu einem echten Spitzenteam geworden ist. Eine Entwicklung, die fußballerisch an Klopp und seine Mannschaft erinnert: Auch der deutsche Trainer brauchte zwei Jahre, um seine Ideen zu entwickeln - erst dann kam der Erfolg.

Vor allem aber hat der FC Arsenal seinen Frieden mit seinem Umfeld gemacht, individuell und als Mannschaft. Die chaotischen Jahre nach dem Weggang des ewigen Trainers Wenger sind vorüber. Arteta bekommt das Vertrauen nicht mehr nur von den Klubeigentümern, sondern inzwischen selbst von Kritikern wie Moderator Morgan, der sich nach dem Spiel gegen Liverpool bei Twitter entschuldigte und schrieb, er vertraue nun auch dem Prozess.

"Man sieht die Verbindung zwischen Klub, Mannschaft und Fans", sagte Xhaka im Interview nach dem Spiel. "Was passiert sei, ist eben passiert", damals, in der Trümmerhaufen-Zeit. Ob am Ende der Saison dann wirklich etwas Spezielles passieren wird, ob vielleicht ein weiterer Pokal in Arsenals Arsenal wandert, bleibt abzuwarten, so der Schweizer: "Ich genieße es im Moment einfach."