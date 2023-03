Dreimal im Rückstand, dreimal gekontert: Der 1. FC Union Berlin hat sich in der Europa League in einem mitreißenden Achtelfinal-Hinspiel ein Remis erkämpft und die Chancen auf das Viertelfinale erhalten. Die Berliner taten sich gegen Royale Union Saint-Gilloise im heimischen Stadion An der Alten Försterei schwer und kamen am Ende zu einem 3:3 (1:1). Vor 21 700 Zuschauern schossen Victor Boniface (28. und 72. Minute) und Yorbe Vertessen (58.) die Gäste dreimal in Führung. Josip Juranovic (42.), Robin Knoche (69.) und der eingewechselte Sven Michel (89.) erzielten jeweils die Ausgleichstore für die Köpenicker.

"3:3 ist in Ordnung", befand Kapitän Christopher Trimmel, monierte jedoch die individuellen Fehler vor den Gegentoren. Es sei nicht jede Aktion schlecht gewesen, daher "bleiben wir positiv". Sein Teamkollege Knoche kritisierte, dass der Mannschaft bei den Gegentoren die Cleverness fehlte. "Der Gegner schießt dreimal aufs Tor, und dreimal kriegen wir den Gegentreffer. Das darf uns nicht passieren", sagte Knoche, der einen Handelfmeter verschossen und den Treffer erst im Nachschuss verwandelt hatte.

Beide Teams waren schon in der Vorrunde aufeinandergetroffen. Die Belgier hatten im September in Berlin gewonnen und Union die einzige Niederlage im eigenen Stadion in dieser Saison beigebracht. Im Rückspiel in einer Woche in Anderlecht brauchen die Berliner nun einen Sieg, um nach der regulären Spielzeit weiterzukommen. Ein Remis würde Verlängerung und ein mögliches Elfmeterschießen bedeuten.

Leverkusen erkämpft ein 2:0 gegen Ferencváros Budapest

Für Bayer Leverkusen ist der achte Einzug in das Viertelfinale eines Europapokals dagegen schon zum Greifen nahe. Durch das 2:0 (1:0) im Achtelfinal-Hinspiel gegen den ungarischen Meister Ferencváros Budapest legte Leverkusen einen guten Grundstein für das nächste Duell. Kerem Demirbay mit einem frühen Tor (10.) und Edmond Tapsoba mit einem späten Treffer (86.) besiegelten den hart erkämpften, aber standesgemäßen Sieg des Teams von Xabi Alonso.

Detailansicht öffnen Schlusspunkt: Edmond Tapsoba besiegelt Leverkusens Sieg über Ferencváros Budapest. (Foto: Harald Bremes/Jan Huebner/Imago)

Vor den Augen von DFB-Sportdirektor Rudi Völler, bis zum Ende der vergangenen Saison Sport-Geschäftsführer bei Bayer, fanden die Leverkusener gegen die tief gestaffelten Budapester zunächst keine Lösung. Bis sich Demirbay ein Herz fasste und Ferencváros-Keeper Denes Dibusz bei seinem Schuss keine Chance ließ.

Bayer kontrollierte das Geschehen dann zunächst, ohne dabei weitere Chancen zu kreieren. Das rächte sich fast, als Kristoffer Zachariassen völlig frei vor Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky auftauchte und den Ball über den Finnen an die Latte hob. Nach dem Seitenwechsel lauerte Ferencváros weiter auf Konter, in der Schlussphase war Tapsoba dann nach einem Freistoß zur Stelle.

Das Rückspiel dürfte nochmal eine heiße Partie werden. Der 33-malige ungarische Meister zieht extra in die fast 70 000 Zuschauer fassende Puskas-Arena um, in der am 31. Mai auch das Endspiel stattfindet. Über 50 000 Tickets sind bereits verkauft.