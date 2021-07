Die EM, die für Belgiens so talentierte Mannschaft eine der letzten Titelchancen bedeuten sollte, endet im Viertelfinale mit Frust und Schmerzen. In welcher Besetzung es weitergeht, ist noch offen.

Von Sebastian Fischer

Gemeinsam gingen sie traurig vom Platz, der Größere und Ältere hatte dem Kleineren und Jüngeren den Arm um die Schulter gelegt. Es sah aus, als würde Romelu Lukaku nach Belgiens Aus gegen Italien im EM-Viertelfinale Jeremy Doku trösten. Aber musste es nicht eher andersherum sein?

Doku, 19, Belgiens Jüngster, hat den Großteil seines Lebens als Fußballer und Nationalspieler noch vor sich, und sein Auftritt am Freitagabend in München war verheißungsvoll. Wieder und wieder war der Flügelstürmer auf die italienische Abwehr zu gerannt, mutig im Dribbling gegen ein, zwei, drei Gegner. Oft kam er durch, holte einen umstrittenen Elfmeter heraus, der zum 1:2-Anschlusstreffer führte, dem letzten Tor des Abends kurz vor der Pause. Manchmal wirkte er auch übermütig. Doch er versuchte es bis zum Schluss.

Doku habe "echte Reife" gezeigt, lobte ihn Trainer Roberto Martínez. Reife, ausgerechnet. Denn es sind ja die anderen, deren Zeit für das Turnier ihres Lebens eher nicht mehr reifer wird. Die letzte Chance auf einen EM-Titel für Belgiens goldene Generation, mit dieser Erzählung von einem Ultimatum hatte das Turnier begonnen für den Weltranglistenersten. Nun ist es für sie vorbei, gefühlt ehe es so richtig beginnen konnte.

Mehr Abnutzungskampf als Glanz

Eine Hälfte lang waren sie furios, im zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark, als Kevin De Bruyne nach seinen Gesichtsfrakturen im Champions-League-Finale mit Manchester City erstmals mitspielte und die Partie nach der Halbzeitpause fast im Alleingang von einem 0:1 in ein 2:1 drehte. Die Verletzungsprobleme des Spielmachers, die vom ebenfalls erst zur zweiten Partie ins Turnier gestarteten Axel Witsel und vom am Freitag nur zuschauenden Eden Hazard wollte Martínez nicht als Ausrede bemühen. Dass die Drei überhaupt fit wurden, sei ein "echter Bonus" gewesen.

Beim 1:0 gegen Portugal im Achtelfinale waren sie alle in der Startelf, aber es war ein Sieg der Effektivität, kein Glanz, eher ein Abnutzungskampf. De Bruyne verletzte sich da schon wieder, am Sprunggelenk. "Es war ein Wunder, dass ich heute gespielt habe", sagte er am Freitag, noch im Abschlusstraining hatte er gefehlt, er sprach von einem "Riss in meinen Bändern". Es ist ein tragischer Sommer für den vielleicht besten Mittelfeldspieler der Welt, erst seine Tränen und Schmerzen im verlorenen Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea, nun das EM-Aus, wieder angeschlagen. Er habe sich "verantwortlich gefühlt, für mein Land zu spielen", so erklärte er, warum er trotzdem spielte.

Seine herausragende Klasse zeigte De Bruyne gegen Italien einmal zu Beginn, ein Antritt, ein Haken, ein Schuss aus der Distanz, es hätte das 1:0 sein können, Gianluigi Donnarumma hielt. Doch die erste Hälfte gehörte den Italienern. Das erste Tor schrieben sich die Belgier selbst zu, Jan Vertonghen spielte einen Fehlpass in die Füße des Vorbereiters Marco Verratti. Das zweite, traumhafte Tor durch einen Fernschuss Lorenzo Insignes war schwer zu verteidigen. Torwart Thibaut Courtois sagte dennoch, die Abwehr hätte "schneller rausrücken" müssen.

Fußball könne manchmal "grausam" sein, sagt Trainer Martínez

In der zweiten Hälfte rannten die Belgier dann an, erspielten sich Chancen, dafür lobte sie ihr Trainer. Ausgerechnet Lukaku, in der abgelaufenen Saison mit 24 Toren für Meister Inter in der Serie A endgültig in die Weltklasse aufgestiegen, mit vier Turniertoren Belgiens führender Torschütze, der noch in der ersten Halbzeit den Elfmeter verwandelt hatte, verstolperte die größte Chance, kurz vor dem Pfosten traf er den Ball nicht. Er hatte es schwer gegen Giorgio Chiellini, den 36-Jährigen von Juventus Turin und vielleicht einen der wenigen Verteidiger auf der Welt, die es mit Lukaku aufnehmen können.

Seine Spieler verdienten es nicht, auszuscheiden, sagte Martínez. Fußball könne manchmal "grausam" sein. Tatsächlich sagte er das nach einem so herausragenden Fußballspiel, das auch das Finale der EM hätte sein können. Doch die Italiener wehrten sich eben noch etwas mehr gegen das Aus. Und so zählt Belgien nun schon wieder, wie bereits 2016, nicht mal zu den besten Vier Europas. Es klingt fast lächerlich, gemessen an den Fähigkeiten der Offensivspieler. Ein besseres Duo als De Bruyne und Lukaku etwa kann es im Fußball kaum geben.

Die beiden werden weiterspielen, so alt sind sie ja auch wieder nicht, 30 und 28. Aber wie es mit anderen weitergeht? Eden Hazard, 30, am Freitag nur Zuschauer, kommt seit zwei Jahren, seit seinem Wechsel zu Real Madrid, wegen Verletzungsproblemen nicht in Form. Und jede noch so starke Offensive braucht Absicherung. Witsel im defensiven Mittelfeld ist 32. Die Stamm-Verteidiger Vertonghen, Toby Alderweireld und Thomas Vermaelen, sind 34, 32 und 35.

Martínez, Belgiens Trainer seit 2016, wollte am Freitagabend noch nicht über seine Zukunft oder die der Mannschaft sprechen, vorher müsse er die schmerzhafte Niederlage verarbeiten. Ihm wurden Ambitionen nachgesagt, wieder als Vereinstrainer zu arbeiten, eine entsprechende Ausstiegsklausel bei einem Angebot soll sein Vertrag angeblich beinhalten. Interesse aus der Premier League soll es geben. Doch würde er nun gehen, sein Job wäre unvollendet. Und die Erzählung von einer letzten Chance, sie könnte es für die WM im übernächsten Winter vielleicht doch noch einmal geben. Bis dann gilt auch sein Vertrag.