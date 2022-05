Leon Draisaitl in der NHL:Seht diesem Eishockey-Crack zu!

Er will nur spielen: Fragen zu beantworten, bereitet Leon Draisaitl nicht ganz so viel Spaß, wie Tore zu schießen.

Kommentar von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Das Sportjahr 2022 ist fast zur Hälfte vorbei, da kann man schon mal fragen: Was ist in Erinnerung geblieben bislang aus deutscher Sicht? Der Europa-League-Triumph von Eintracht Frankfurt inklusive seiner wunderbaren Fans. Der fünfte Champions-League-Titel für Toni Kroos plus Reporter-Anblaffen. Die Olympiasiege von Biathletin Denise Hermann, Rodlerin Natalie Geisenberger und Skeleton-Pilotin Hannah Neise; oder die Silbermedaille im Ski-Alpin-Mixed, weil's so spannend war. Der Ausraster von Tennisspieler Alexander Zverev in Mexiko, der Unfall von Mick Schumacher in Monaco, das Scheitern des FC Bayern in der Königklasse.

Die Leute schauen Sport aus zwei Gründen: weil jemand Leistungen zeigt, die man gesehen haben muss, um sie zu glauben; und weil man unterhalten wird durch ein Spektakel, ob auf dem Spielfeld oder abseits davon. Profisport ist Entertainment, das mitunter obszön viel Geld einbringt, und gerade verdeutlicht dies in Kanada ein Eishockey-Crack, den man gesehen haben muss: Vier Vorlagen schaffte Leon Draisaitl im letzten Spiel des "Battle of Alberta" genannten Duells, er ist ein geborener Spielmacher; eine aufsehenerregende Leistung im Duell zwischen seinen Edmonton Oilers und den Calgary Flames, gegen das die Rivalität zwischen Schalke und Dortmund eine freundschaftliche Feindschaft ist.

Draisaitl ist mit 26 Scorer-Punkten der statistisch beste Angreifer in den Playoffs der Eishockeyliga NHL - viele halten ihn, gemeinsam mit Teamkollege Connor McDavid (ebenfalls 26 Punkte), für den besten Eishockeyspieler der Welt. Mehr noch: Bislang brachte Draisaitl das trotz einer Verletzung am Knöchel zustande, die offenbar so schlimm ist, dass die Oilers offiziell nicht verraten, worum genau es sich handelt. Eishockey-Spieler sind harte Hunde, in den Playoffs wird nicht gejammert, sondern aufs Zahnfleisch gebissen.

Leon Draisaitl glänzt in der NHL - aber in Deutschland wissen das längst nicht alle

Nur: Warum kriegt all das in Deutschland kaum einer mit?

Klar, die Medien berichten fast nur noch über Fußball, Europacup und Relegation. Wenn das Sonstige nicht zu sehen ist, bleibt es nicht in Erinnerung; da kann einer 55 Tore schießen und ebenso viele Vorlagen liefern, wie es Draisaitl in der regulären Saison vorgeführt hat. Auch finden die Partien mitten in der Nacht deutscher Zeit statt. Und: Draisaitl ist zwar einer fürs Spektakel, aber nur auf dem Eis. Für das Entertainment drumherum ist er nicht geboren. Müsste man ihn vergleichen, dann mit Gerd Müller, der den Ball über die Linie drücken und ansonsten seine Ruhe haben wollte.

Nur ist man heutzutage nicht mehr an Fernsehzeiten gebunden. Man kann gucken, was und wann immer man will, per Streaming, live oder am Morgen danach. Letztlich entscheidet eben doch der Zuschauer, welche Sportart, welcher Akteur populär ist, deshalb ein Hinweis: Draisaitl liefert feine Eishockey-Unterhaltung, und er kann mit einem Sieg in der am Mittwoch (2.30 Uhr deutscher Zeit) beginnenden Best-of-Seven-Serie gegen Colorado Avalanche zum ersten Mal die Stanley-Cup-Finals erreichen. Es ist wie bei Dirk Nowitzki 2011: Es gibt einen, dessen Leistung man gesehen haben muss, um sie zu glauben.