Härte und Disziplin reichen dem FC Augsburg, um der jungen Dortmunder Mannschaft den Spaß am Spiel zu nehmen. Der Auftritt erinnert an viele unglückliche BVB-Spiele der vergangenen Jahre.

Von Sebastian Fischer, Augsburg

Man tritt ihnen wohl nicht zu nahe, wenn man vermutet, dass sich Jude Bellingham und Giovanni Reyna, jeweils 17 Jahre jung, in ihrem noch nicht so langen Leben als Profifußballer bisher noch nicht ausgiebig mit dem FC Augsburg beschäftigt haben. Vielleicht hätte ihnen das also jemand ausdrücklich sagen müssen, wie so ein Nachmittag beim Bundesligisten aus dem bayerischen Schwabenland so läuft: Man bekommt eine Figur aus der Puppenkiste geschenkt, danach stehen einem die Gegenspieler 90 Minuten lang auf den Füßen. So kam es. Und so verlor Borussia Dortmund am zweiten Spieltag dieser Saison das erste Mal, 0:2 (0:1) ging es am Ende aus.

Bellingham und Reyna, das waren zwei gefeierte Protagonisten nach dem 3:0-Auftaktsieg der Borussia gegen Mönchengladbach am vergangenen Wochenende, exemplarisch für die Dortmunder Mannschaft wegen ihres beeindruckenden Talents und ihrer Jugendhaftigkeit. Am Samstagnachmittag lagen beide in kurzen Abständen hintereinander auf dem Rasen, in der 29. und 30. Minute, hart gefoult, nach jeweils mit gelben Karten bestraften Attacken.

Detailansicht öffnen Giovanni Reyna hält sich nach einem Augsburger Foul die Schulter. (Foto: POOL/REUTERS)

"Es ist schwer, diese Niederlage zu akzeptieren", sagte Trainer Lucien Favre später. "Wir haben das Spiel fast komplett dominiert, aber manchmal bringt das nicht viel." Borussia Dortmund, das ist auch in diesem Jahr wieder die Mannschaft, die bei jedem Beobachter der Liga die leise Hoffnung auf einen spannenden Kampf um die Meisterschaft verkörpert. Die ewigen Fragen danach wehrte Sportdirektor Michael Zorc schon nach dem Gladbach-Sieg ab.

Wer in der zweiten Halbzeit zusah, der konnte sich an unglückliche Dortmunder Auftritte der vergangenen Jahre erinnert fühlen: Der BVB hatte ständig den Ball, von der Statistik belegt mit Werten über 80 Prozent, doch Torgefahr bedeutete das selten. Zwanzig Meter vor dem Tor spielten sich dann zum Beispiel die eingewechselten Nationalspieler Marco Reus und Julian Brandt den Ball mit jenen für diese Situationen fast schon charakteristischen kurzen Außenristpässen zu, die sie um ihre Gegenspieler herumzuwickeln scheinen, mehr gestupst und gestreichelt als gepasst. Doch in Tornähe, in der Mitte, ging der Ball danach verloren. Und es stand durch Tore nach 29 und 54 Minuten aus Dortmunder Sicht ja schon 0:2.

Der nach rund einem halben Jahr Verletzungspause wieder fitte Kapitän Reus und Brandt brachte Favre erst nach einer Stunde. Stattdessen stellte er mit Ausnahme des verletzten Thorgan Hazard die Elf vom ersten Spieltag auf. Und zu Beginn spielten die jungen Dortmunder, Reyna, Bellingham, Erling Haaland und Jadon Sancho, dann auch den erwartet schönen Fußball, es kamen auch Chancen dabei heraus. "Es hätte nach fünf Minuten auch 2:0 stehen können", gab Augsburgs Trainer Heiko Herrlich zu. Stand es aber nicht. Und bald machte Dortmund dann einen entscheidenden Fehler.

"Wenn die Schlagzeilen morgen Abend wären: Spielerische Armut, Standardsituation für uns, dann bin ich zufrieden", hatte Herrlich vorher gesagt. Das bewies zwar nicht gerade ein ausgeprägtes Gespür für verkaufsstarke Überschriften, es beschrieb aber präzise die Taktik, die der Außenseiter vorbildlich diszipliniert durchzog. Nach 29 Minuten unterlief Thomas Meunier ein Foul am Strafraumrand. Der für seine gefährlichen Freistöße berühmte Daniel Caligiuri, im Sommer aus Schalke nach Augsburg gewechselt, zog den Ball vors Tor, Felix Uduokhai kam im Fünfmeterraum zwischen Manuel Akanji und Mats Hummels zum Kopfball, Torwart Roman Bürki verharrte auf der Linie und hatte keine Chance. "Unnötig", kommentierte Favre.

Detailansicht öffnen Felix Uduokhai in der Mitte kommt zwischen Mats Hummels und Manuel Akanji zum Kopfball. (Foto: POOL/REUTERS)

Er wollte, erklärte der Dortmunder Trainer, dass seine Mannschaft noch geduldiger spielte, deutlich mehr über die Seiten angriff. Doch er musste auch eingestehen, dass die Augsburger Zweikampfstärke seiner Mannschaft zusetzte: "Sie haben hervorragend verteidigt". Beim 2:0 konterten sie dann die weit vorgerückten Dortmunder aus, diesmal traf Caligiuri selbst. Die Augsburger Fans, 6000 durften da sein, sangen bald vom "Spitzenreiter", der Augsburg wenigstens bis Sonntag ist. Und Lucien Favre wurde zum Spiel gegen die Bayern im Supercup am Mittwoch befragt. Er sagte, dass er darüber nicht sprechen wolle. "Wir sind so enttäuscht, dass wir verloren haben."