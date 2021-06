Deutsche Nationalmannschaft:Friedenszone: Gegnerischer Strafraum

Von Christof Kneer

In der 87. Spielminute packte Jogi Löw die Brechstange aus. Darf man das schreiben? Eigentlich sollte man das nicht tun, denn die Formulierung stammt aus einer Zeit, in der Spielmacher noch "Dreh- und Angelpunkte" ihrer Mannschaften waren und Abwehrspieler "die langen Kerls" genannt wurden. Der Sound der Achtziger, nichts für Jogi Löw. Aber es half ja nichts, es musste jetzt sein, mitten an diesem wunderbar warmen Juniabend im Jahr 2021. Löws Elf lag hinten, alle Ideen waren verbraucht, und die französische Abwehr würde kaum so freundlich sein, sich den Ball wie die deutsche Abwehr selber reinzuhauen. Also rief Löw seine beiden Brechstangen zu sich. Es erschienen Kevin Volland und Emre Can.