Kommentar von Martin Schneider, Köln

Gerade rätseln viele Menschen, was im Kopf von Joachim Löw vorgeht, und vielleicht hilft es ja, gedanklich noch einmal zurückzugehen an diesen warmen Juni-Tag in Moskau, an dem viele Mexikaner fröhlich und weitgehend ungestört über die grüne Wiese namens deutsche Spielhälfte rannten. Die 0:1-Niederlage gegen Mexiko war die Ur-Katastrophe dieser aus deutscher Sicht verkorksten Weltmeisterschaft 2018, und seit diesem Spiel versucht der Bundestrainer zu verhindern, dass so etwas wieder passiert. Man muss ihm dabei lassen: Er lässt nichts unversucht.

Zunächst probierte er es mit der Variante "Weiter so wie bisher" - das scheiterte spätestens beim 0:3 gegen die Niederlande im Oktober 2018. Dann vollzog er den radikalen Schritt, trennte sich vom erfahrenen, aber auch langsamen Verteidiger-Duo Hummels/Boateng, installierte in den wichtigen Spielen die Dreierkette und opferte somit einen Mittelfeldspieler für mehr Stabilität. Gegen die Schweiz hat er wieder die Viererkette probiert und hat nun offiziell die Losung ausgegeben, er wolle beim EM-Turnier "zwei Systeme" beherrschen.

Geklappt hat ehrlicherweise bisher keine von Löws Lösungen, die Defensive ist die neue große Baustelle dieser Mannschaft, die Gegentore beim 3:3 vom Dienstag waren exemplarisch. In der Offensive beneidet die Welt den Bundestrainer für seine Auswahl. Leroy Sané, Serge Gnabry, Timo Werner, Kai Havertz, sogar Julian Draxler in ein paar Aktionen - da steckt mehr Feinmechanik drin als in einem Max-Planck-Insitut. Doch die zerbrechliche Technik muss abgesichert werden. Und da wäre es langsam an der Zeit, dass Löw sich entscheidet.

Die Viererkette läge fürs DFB-Team nahe - aber mit welchem Personal?

Dass man beim Turnier zwei Systeme beherrschen will, klingt als Ziel ziemlich ambitioniert, wenn man aktuell noch nicht mal ein System richtig kann. Ein Plan B ist toll, aber für Plan B ist Plan A die Voraussetzung. Die meisten Nationaltrainer sind froh, wenn ihre Auswahl in der Kürze der Zeit eine Variante sauber beherrscht. Frankreich wurde übrigens nicht dank taktischer Variabilität Weltmeister.

Eher im Gegenteil. Die Viererkette läge fürs DFB-Team nahe, um im Mittelfeld Platz für das versammelte Talent zu schaffen. Dann müsste Löw sich im zweiten Schritt für Personal entscheiden. Niklas Süle bezeichnete er als "gesetzt", allerdings kämpft der noch verständlicherweise mit den Folgen seiner Kreuzbandverletzung und hat beim FC Bayern zum Beispiel David Alaba neben sich, der ihm die Chefrolle abnimmt, aber nach wie vor Österreicher ist. Soll dann Matthias Ginter der Chef der Abwehr sein? Kann er bestimmt, man müsste ihm das aber vielleicht mal sagen. Gegen die Schweiz war es zumindest von außen gesehen nicht so klar. Und dann hat man noch nicht über Außenverteidiger gesprochen, die man sich bekanntlich nicht schnitzen kann. Auch hier probiert Löw durch, eine Lösung drängt sich nicht auf, und Philipp Lahm ist Funktionär.

Es ist noch Zeit bis zur EM, und Löws Vorteil ist: Abläufe in der Abwehr sind trotz allem einfacher zu trainieren als offensive Brillanz. Auftaktgegner ist aber ausgerechnet Frankreich. Die werden mit Kylian Mbappé antreten, der sehr schnell über die grüne Wiese laufen kann, wenn man ihn denn lässt.