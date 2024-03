Bei seiner Rückkehr ins Nationalteam lässt Toni Kroos keinen Zweifel an seinem Führungsanspruch. Was seine Rolle auf dem Platz angeht, widerspricht er einer in Deutschland herrschenden Meinung.

Von Philipp Selldorf, Frankfurt

Wie viele Bälle die Schützen übers Tor und ins Aus gesetzt haben beim Angriffstraining am Dienstag auf dem DFB-Campus, und wie es um die Schusstechnik von Antonio Rüdiger bestellt war, das gehört zu der Sorte von Informationen, die im nationalen Interesse möglicherweise besser vertraulich bleiben. "Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern", formulierte es vor Jahren musterhaft der Bundesinnenminister Thomas de Maizière, und so ist es in der Tat: Weitere Irritationen und Selbstzweifel im Publikum kann der turnierverantwortliche DFB im Hinblick auf die in 86 Tagen startende Europameisterschaft wirklich nicht gebrauchen.