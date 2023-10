DFB-Frauen:Horst Hrubesch wird Interims-Bundestrainer

Der 72-Jährige hatte die DFB-Frauen bereits von März bis November 2018 betreut, bevor Voss-Tecklenburg den Posten übernahm. Assistenztrainer wird - wie damals - Thomas Nörenberg. Beide hatten zuletzt für den Hamburger SV gearbeitet. Co-Trainerin Britta Carlson bleibt im Team, Assistenztrainer Michael Urbansky wechselt in den weiblichen U-Bereich.

Das nächste Länderspiel findet im Rahmen der Nations League am 27. Oktober in Sinsheim gegen Wales statt. Nach zwei Spieltagen liegt Deutschland in Gruppe drei mit drei Punkten hinter Dänemark auf Platz zwei vor Island und Wales. Nur der Gruppensieger zieht in die Finalrunde ein und kann sich für die Olympischen Spiele 2024 qualifizieren.