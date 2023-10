Rekord-Nationalspielerin Birgit Prinz wird nicht länger als Psychologin des deutschen Frauen-Nationalteams arbeiten. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt. Demnach wird die 45-Jährige schon bei den kommenden Partien der Nations League unter dem neuen Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch am 27. Oktober (17.45 Uhr, ARD) in Sinsheim gegen Wales und am 31. Oktober in Island nicht mehr dabei sein. "Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft einen Neustart benötigt, um wieder zu ihrer Stärke finden zu können", wird Prinz zitiert.