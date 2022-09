Von Philipp Selldorf, London

Oft sind Schweigeminuten beim Fußball in Wahrheit bloß ein paar verordnete Schweigesekunden. Das Gedenken an die vor 18 Tagen verstorbene Königin Elizabeth am Montagabend in Wembley dauerte jedoch tatsächlich die verheißene Minute, und die 78 949 zahlenden Besucher schienen dazu sogar alle miteinander die Luft angehalten zu haben, denn außer einem einzelnen Pfiff und einem diskret schreienden Kleinkind gab wirklich niemand einen Ton von sich.

Was man nicht wissen konnte: Dass das stille Innehalten vorerst das bei weitem beeindruckendste Erlebnis während der Begegnung zwischen England und Deutschland bleiben würde, weshalb sich die Schweigeminute zur Schweigedreiviertelstunde plus Nachspielzeitschweigen verlängerte. 78 949 Menschen verstummten im Angesicht eines Spiels, das bei vollständig wirkungsloser deutscher Feldüberlegenheit bis auf zweieinhalb brisante englische Konter nichts Erinnerbares hervorbrachte.

Dass dieser deutsch-englische Abend noch dem alten Franz-Beckenbauer-Bonmot "We call it a Klassiker" die Ehre geben würde, das hätte zur Pause kein Mensch in Wembley für möglich gehalten. Doch als der niederländische Schiedsrichter Danny Makelie eine weitere dreiviertel Stunde später die Partie für beendet erklärte, waren die Besucher Zeugen eines verrückten 3:3 geworden, das die beiden alten Fußballmächte rätselnd und ratlos in die letzten Wochen vor der WM entließ.

Deutschland ist ratlos vor der in wenigen Wochen beginnenden WM

So hatte der deutsche Bundestrainer zwar einerseits mit Freuden gesehen, wie seine Mannschaft "zwanzig Minuten richtig guten Fußball gespielt" hatte und verdientermaßen zwei zu Null vorne lag. Aber Hansi Flick hatte anschließend auch erleben müssen, wie sich die gleiche Elf Meter um Meter zurückdrängen und binnen einer Viertelstunde drei Tore verpassen ließ. "Einen Bruch" habe es gegeben, den es nicht hätte geben dürfen, sagte Flick und konnte trotzdem einen versöhnlichen Satz ans Ende seiner Bilanz setzen: "Positiv ist, dass wir nochmal zurückgekommen sind." Kai Havertz, zuvor bereits Schütze des 2:0, gelang in der 87. Minute noch der Ausgleich.

Zu diesem an Widersprüchen reichen Sowohl-als-auch-Abend passte, dass das Tor zum 3:3 ein Geschenk des englischen Schlussmanns Nick Pope war, der mit allerlei Kapriolen die gute alte Tradition der englischen Pannentorhüter wiederbelebte. Zugleich resultierte der Ausgleich aber auch aus einem seriösen Abstaubertreffer, der die Gesamtleistung der Sturmspitze Havertz schlagartig aufwertete.

Detailansicht öffnen Kai Havertz traf doppelt, auch wenn er zunächst nicht viel zu sehen war gegen die Engländer. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP)

Von Havertz war die meiste Zeit über nicht viel zu sehen, trotzdem erzielte er zwei Tore - wie der typische Mittelstürmer, den die Nationalelf schon so lange dringend braucht und sucht. Was aber nicht heißt, dass er nun in Person von Havertz gefunden wäre - zu viel Willkür beherrschte die Partie, als dass sie konventionellen Erklärungsmustern genügen könnte.

In diesem Spiel sei "für jeden was dabei" gewesen, der vor der WM nach einer Erkenntnis über den deutschen Leistungsstand sucht, sagte Thomas Müller. Der Münchner wurde spät eingewechselt, er kam ein paar Minuten nach Serge Gnabry, und der eine oder andere Beobachter fühlte die Versuchung, Flick dafür tadeln zu wollen. Drei Tage zuvor, beim 0:1 gegen Ungarn, hatten die beiden Profis ihren Anteil an der Niederlage gehabt und schienen deswegen fürs Erste auf der Ersatzbank bestens aufgehoben zu sein. Dann trug der von Flick eingewechselte Gnabry durch sein passives Verhalten zum Anschlusstreffer bei (72.), während Müller bloß drei Minuten nach Betreten des Feldes Harry Kanes 3:2 bewundern durfte (82.). Da waren sie wieder, die Krisen-Bayern.

Zugleich gebührt dem FC Bayern aber auch der Dank dafür, Jamal Musiala ans DFB-Team herangeführt zu haben, wo er nicht nur dadurch glänzte, dass es ohne sein Zutun kein 1:0 (Ilkay Gündogan per Elfmeter, 52.) und kein 2:0 (Havertz, 67.) gegeben hätte. Uli Hoeneß, Augenzeuge in London, sagte RTL, ihm habe imponiert, dass Musiala "dem Druck standgehalten" habe, nachdem ihn die Medien zuvor bereits "zum Messias" stilisiert habe.

Die Engländer schienen von den großen Taten des 19-Jährigen ebenfalls gehört zu haben, sie widmeten ihm eine ständige Manndeckung. Damit hielten sie ihn zunächst in Schach, doch in der zweiten Hälfte war Musiala nicht mehr zu stoppen, wenn er seine Schlangentänze mit Ball aufführte. "Jamal hat gezeigt, was für ein außergewöhnliches Talent er ist. Er hilft uns defensiv und offensiv", sagte Hansi Flick. Fairerweise hätte der Bundestrainer auch Englands unglückseligem Verteidiger Harry Maguire seinen Dank aussprechen dürfen.

Vor dem 0:1 hatte er Musiala mit einem Fehlpass bedient, gleich darauf senste er ihn mit einem Tritt vors Schienbein im Strafraum um. Jeder hatte das gesehen, bloß Schiedsrichter Makkelie nicht, weshalb sich der Videokollege bei ihm melden musste. Dass der erfahrene Makkelie später auch das grobe Foul des auch sonst nicht fehlerfreien Nico Schlotterbeck an Jude Bellingham übersah, zeigt, dass nicht nur die vermeintlichen Titelkandidaten Deutschland und England noch nicht in WM-Form sind. Auch Makkelie muss in Katar besser sein als am Montagabend in London.

Die deutschen Fußballer verließen dennoch mit auffallend guter Laune das Festspiel-Haus. Diese beiden Länderspiele waren letztlich ein Intermezzo, das bei aller Sympathie für die Nationalelf quer im Terminkalender stand. Bloß nicht grübeln, empfiehlt Thomas Müller: Trotz der anhaltend unbefriedigenden Resultate - lediglich ein Sieg in den jüngste sieben Partien - müsse man "Spaß und Lust beibehalten", um in Katar "den deutschen Turniermannschafts-Mythos aufleben zu lassen".

Im Grunde seien diese zwei Partien lediglich ein Beleg dafür, "wie halt Fußballspiele so durchrutschen", gestand Müller: "Die Generalprobe ist nicht die große Show, die große Bühne." Nicht mal dann, wenn diese Bühne im heiligen Wembley steht.