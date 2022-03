Die Staatsanwaltschaft besucht den Deutschen Fußball-Bund - schon wieder. Den Teilnehmern am kommenden Bundestag muss spätestens jetzt klar sein: Ein Neuanfang beim DFB kann nur ohne das alte Netzwerk der Macht gelingen.

Von Thomas Kistner

Die Staatsanwaltschaft sollte überlegen, ob sie ein Außenbüro beim Deutschen Fußball-Bund einrichtet. Am Donnerstag war sie dort erneut zu Gast - und weihte die Tage zuvor frisch bezogene Zentrale im neuen DFB-Campus mit einer Durchsuchung ein. Standesgemäß, man kann sich mittlerweile ja verheddern im Verfahrensgestrüpp rund um diesen Kameradschaftsbund, der offenbar aber mit jedem Skandal enger zusammenrückt. Auch als Ermittler am Donnerstag Kartons stapelten, lauschte das geneigte Präsidium der vertrauten Opfer-Rhetorik von Rainer Koch und Co.

Dabei bleibt - auch angesichts unterirdischer Imagewerte dieses Skandalverbands, die in einem WM-Jahr vielleicht auch mal die Sponsoren aufschrecken könnten - nur noch ein angemessener, ein anständiger Schluss: Das System Koch, ein über gut ein Jahrzehnt gewachsenes Netzwerk der Macht um den ewigen Vizepräsidenten, muss weg. Sollte das nicht spätestens beim DFB-Bundestag am nächsten Freitag geschehen, sollten es die Verbandsoberen gar nicht erst wagen, den Begriff "Neuanfang" in den Mund zu nehmen.

Dass Koch das anders sieht, der Mann, der omnipräsent und spurlos zugleich ist, ist klar. Er wird die Mär, Opfer böser Mächte zu sein, bis zum Ende weiterstricken. Die Frage ist, wann seine Kollegen aufwachen. Wann also Leute, die teils monatlich Tausende Euro kassieren und für Zehntausende Ehrenamtliche an der Fußballbasis zu sprechen vorgeben, endlich zur Kenntnis nehmen, dass ihr langjähriger Amateur-Chef auch in dieser neuen Justizaffäre eine zentrale Rolle spielt. Er hat den anrüchigen Vertrag mit dem Berater Kurt Diekmann gemeinsam mit seinen DFB-internen Kombattanten auf den Weg gebracht, er hat dieser Kooperation sogar einen spektakulären, millionenschweren Wirtschaftserfolg für den DFB angedichtet. Öffentlich, im Frühjahr 2021 im ZDF-Sportstudio.

Jede Weiterung, jede Ausweitung dieser neuen Untreue-Ermittlung fällt nun auf diejenigen zurück, die länger im Strickwerk dieses begnadeten Netzwerkers hängen bleiben. Oder glaubt irgendwer, all diese Vorgänge um DFB-Topvertreter seien Missverständnisse, die sich gewiss in Luft auflösen werden; Verschwörungen dubioser Kräfte? Was ist mit den alarmierenden Erkenntnissen interner und externer Wirtschaftsprüfer? Was mit den vernichtenden Urteilen, die gleich vier Ex-Präsidenten über ihren Kollegen Koch fällen?

Zwei Kandidaten stehen nächsten Freitag beim DFB-Bundestag zur Wahl. Der Favorit, Bernd Neuendorf, galt bisher als Befürworter Kochs. Der ehemalige SPD-Politiker hielt auch öffentlich die Verdachtslage gegen seinen Parteigenossen für zu dünn. Tut er das immer noch, disqualifiziert er sich für ein Amt, das ihm ohnehin, laut jüngster Umfrage der Hochschule Ansbach und der Uni Würzburg unter fast 12 000 Teilnehmern, nur elf Prozent der Fußballinteressierten zutrauen.

Seit Donnerstag hat der DFB schwerwiegende Untreue-Ermittlungen im Haus. Ein neuer DFB muss also jetzt beginnen, nicht erst beim Bundestag. Kandidat Peters hat sein Programm seit Monaten darauf angelegt, dass Koch um keinen Preis ein Amt erhalten dürfe. Bleibt Neuendorf bei seiner Schutzhaltung für einen von Affären umtosten Multifunktionär, darf das Wahlvolk in DFB und auch in der Liga DFL getrost als sektiererisch eingestuft werden. Denn dann steht das Kürzel DFB für: Deutsche Fußball-Bruderschaft.