Welche Spieler werden die Nationalmannschaft künftig prägen, welche neuen Gesichter sind zu erwarten, wie ändert sich die Spielweise? Der neue Bundestrainer wird sich an dem orientieren, was ihm beim FC Bayern den Erfolg gebracht hat.

Von Christof Kneer

Dass Hansi Flick denkt wie ein Nationaltrainer, haben sie beim FC Bayern schon ein paarmal erfahren. Vor der Reise zum Weltpokal-Finale nach Katar hat Flick zum Beispiel darauf bestanden, dass das Bundesligaspiel bei Hertha BSC an einem Freitagabend um eine halbe Stunde vorverlegt wird. Flick wollte nicht in Berlin übernachten, er wollte nachts noch rausfliegen aus der deutschen Hauptstadt und am nächsten Morgen schon in Doha trainieren. Also haben die Verantwortlichen des FC Bayern Kontakt zu Hertha BSC, zur veranstaltenden Deutschen Fußball Liga (DFL) und zum Flughafen Berlin-Brandenburg aufgenommen, um dort den Wunsch ihres fordernden Trainers zu hinterlegen.