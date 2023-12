Ehe Alaba die nächste Bestmarke erreichen oder auch nur die nächste Grätsche erleben wird, wird es aber dauern. Der 31-Jährige, der derzeit seine dritte Saison beim nach Titeln erfolgreichsten Fußballklub Europas erlebt, ist nun jäh gestoppt worden: Nach dem ansehnlichen 4:1 (2:0)-Sieg in der spanischen Liga am Sonntagabend im Estadio Santiago Bernabéu gegen den FC Villarreal mussten die Königlichen diesmal eine traurige Botschaft teilen. Gegen Mitternacht ging die Meldung raus: Alaba hat einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie erlitten.

Am Sonntagabend trug sich das Unglück zu, ein kühler Wind wehte durch die spanische Hauptstadt, das neue Schiebedach der gerade pompös umgebauten Arena war geschlossen, die dort eingebauten Heizstrahler wärmten die 70 500 Zuschauer von oben. Als Alaba nach 32 Spielminuten auf Höhe der Mittellinie einen Gegner unter Druck setzte, blieb er mit dem stärkeren linken Bein im Rasen hängen, verdrehte sich das Knie - und stürzte. Sofort riss er alarmierend einen Arm in die Höhe, die betroffenen Mienen der Kollegen, darunter die deutschen Nationalspieler Toni Kroos und Antonio Rüdiger, ließen sofort Schlimmes vermuten.

Nach kurzer Behandlung auf dem Rasen wurde der Wagen mit der Trage wieder weggeschickt, auf zwei Betreuer gestützt und ohne das linke Bein zu belasten, humpelte Alaba unter Applaus vom Rasen.

Nationaltrainer Ralf Rangnick äußert sich noch nicht - er will die Operation abwarten

Schon in den kommenden Tagen soll der Österreicher operiert werden und dann die Rehabilitationsphase starten - die bei einer solchen medizinischen Diagnose selten kürzer ausfällt als sieben bis acht Monate. Die Saison dürfte damit bereits beendet sein für den früheren Profi des FC Bayern München.

Auch Trainer Ralf Rangnick und die österreichische Nationalmannschaft werden die Europameisterschaft vermutlich ohne ihren Schlüsselspieler bestreiten müssen, ein schwerer Schlag. Beim ÖFB-Team erlebte der Wiener kürzlich ebenfalls seinen 100. Einsatz. Rangnick, mit den Österreichern zuletzt noch strahlender 2:0-Sieger gegen Deutschland, wollte sich am Montag zunächst nicht zu Alabas schwerer Verletzung äußern, sondern erst dessen Operation abwarten.

Für Real Madrid bedeutet die Verletzung des Abwehrspielers, dass der Klub innerhalb kurzer Zeit schon seinen dritten Angestellten wegen eines Kreuzbandrisses verliert: Im August hatte es den brasilianischen Verteidiger Éder Militão sowie den belgischen Nationaltorwart Thibaut Courtois erwischt. Der Keeper veröffentlichte noch in der Nacht ein Spielfoto, das alle drei zusammen zeigt, dazu die Botschaft: "Wir werden stärker zurückkehren!"

Drei Kreuzbandrisse so schnell hintereinander, "so etwas ist mir noch nie passiert", sagte der Madrider Trainer Carlo Ancelotti im neuen Pressesaal des Stadions. Gern hätte er sich an diesem Abend über die seiner Meinung nach "beste Offensivleistung der Saison" und die feinen Tore von Jude Bellingham, Rodrygo, Brahim Diaz, und Luka Modric gefreut - oder über den schönen Vorsprung vor dem FC Barcelona und vor Atlético Madrid. An der Tabellenspitze liefert sich Real ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Überraschungsteam aus Girona. Doch die Fragen der Journalisten drehten sich fast alle um die Verletzung Alabas und die daraus resultierende Not in der Abwehr. Denn Ancelotti hat jetzt nur noch zwei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung, den beliebten Rüdiger sowie Eigengewächs Nacho Fernández, der gegen Villarreal für Alaba eingewechselt wurde, aber von vielen Fans als unterqualifiziert gescholten wird.

Um im Februar im Achtelfinale der Champions League gegen RB Leipzig besser aufgestellt zu sein, dürfte Real das Transferfenster im Januar nutzen. Über mögliche Zugänge wollte sich Ancelotti Sonntagnacht noch nicht äußern - aber das wäre wohl auch pietätlos gewesen so kurz nach dem Unglück.