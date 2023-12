Achtelfinale der Champions League:Bayern zieht Rom, Dortmund Eindhoven

Die Partien in der Übersicht:

FC Porto - FC Arsenal

SSC Neapel - FC Barcelona

Paris Saint-Germain - Real Sociedad San Sebastian

Inter Mailand - Atlético Madrid

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund

Lazio Rom - FC Bayern München

FC Kopenhagen - Manchester City

RB Leipzig - Real Madrid

Das Achtelfinale wird im neuen Jahr ausgetragen. Die Hinspiele finden am 13./14./20./21. Februar statt, die Rückspiele am 5./6./12./13. März. Als Gruppenerster treten die Bayern zunächst auswärts an.