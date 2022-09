Ganz in Weiß: Christian Eriksen mit dem neuen Trikot der Dänen.

Das dänische Nationalteam wird in Katar mit einfarbigen Trikots auflaufen - so will der Ausrüster den toten Gastarbeitern Tribut zollen. Dass Hummel selbst kürzlich noch katarische Teams ausgestattet hat, wird ignoriert.