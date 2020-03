Am Montag hat Horst Heldt, der Manager des 1. FC Köln, noch klare Worte vermisst. "Ich würde mir wünschen, dass jemand eine klare Ansage macht. Das tut aber keiner", klagte Heldt. Alles, was aktuell wegen des grassierenden Coronavirus in Deutschland unternommen werde, sei "konsequent inkonsequent".

Mit ein paar Stunden Verspätung hat Heldt seine klare Ansage erhalten: Das Derby seiner Mannschaft, die Nachholpartie am Mittwochabend bei Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr, Liveticker auf SZ.de), wird unter Ausschluss der Zuschauer stattfinden. Und nur anderthalb Stunden später die nächste Ansage: Auch beim prestigeträchtigen Revierderby Borussia Dortmund gegen Schalke 04 am Samstagnachmittag müssen die Zuschauer draußenbleiben. Das entschied die Stadt Dortmund am Dienstagmittag. Die für Montagabend angesetzte Partie von Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen darf ebenso nur ohne Publikum stattfinden, gab Bremens Innensenator Ulrich Mäurer bekannt.

Die Städte kommen damit der Forderung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach, Veranstaltungen ab einer Größe von 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. "Wir bedauern es sehr, dass es zu dieser Entwicklung gekommen ist", sagte Mönchengladbachs Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, "folgen aber selbstverständlich den Vorgaben des Landes, das sich diese Entscheidung sicher nicht leicht gemacht hat." Gladbach liegt nur wenige Kilometer vom besonders stark vom Coronavirus betroffenen Kreis Heinsberg entfernt.

"Geisterspiele" hat die Bundesliga noch nicht erlebt

Die Bundesliga hat in all den Jahren sehr viel erlebt - sogenannte Geisterspiele aber noch nicht. Im deutschen Profifußball wurde bislang nur in der 2. Bundesliga und 3. Liga vor leeren Rängen gespielt, insgesamt sechs Mal, auch im Europapokal waren deutsche Teams betroffen. Nicht aber in der Bundesliga. Weitere Zuschauerausschlüsse werden wohl folgen, alles andere wäre schwer vermittelbar. Das Gebot der Stunde ist, es dem Coronavirus so schwer wie möglich zu machen, sich in Deutschland weiter zu verbreiten.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso

Schon für das Wochenende werden weitere Entscheidungen erwartet, als besonders gefährdet gelten weitere Spiele in Nordrhein-Westfalen: die Partie Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn am Freitagabend, in der unmittelbaren Gladbacher Nachbarschaft, sowie die Samstagspartie Köln gegen den FSV Mainz 05. Möglich erscheint, dass der komplette 26. Spieltag ohne Publikum ausgetragen wird.

Die ersten Klubs, darunter Köln und der SC Freiburg, haben deshalb den Ticketverkauf für ihre anstehenden Heimspiele gestoppt. "Den wirtschaftlichen Schaden durch mögliche Geisterspiele kalkulieren wir natürlich durch", sagte Kölns Manager Heldt. Partien ohne Zuschauer sind für den gesamten deutschen Fußballbetrieb trotzdem noch die beste Option in der gegenwärtigen Lage. Erst Spielabsagen oder Verlegungen würden die Deutsche Fußball Liga (DFL) in ernste Nöte bringen. Es stehe außer Frage, "dass die Saison wie vorgesehen bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden muss", um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für den Europapokal zu ermitteln, erklärte DFL-Chef Christian Seifert vorsorglich.

Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), sieht die Lage drastischer. "Aus meiner Sicht kann man darauf verzichten, zu einem Fußballspiel zu gehen", sagte er. Die Lage ist ernst, und der ordnungsgemäße Bundesliga-Spielbetrieb vielleicht doch nicht die wichtigste Sache der Welt.

Mit Material der Nachrichtenagenturen