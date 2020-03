Das Achtelfinalrückspiel in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund am Mittwoch (21.00 Uhr, Liveticker auf SZ.de) findet wegen der Coronavirus-Epidemie ohne Publikum statt. "In Anwendung der vom Gesundheitsministerium am Sonntag beschlossenen Maßnahmen wurde entschieden, das Spiel hinter verschlossenen Toren auszutragen", teilte die Polizeipräfektur von Paris am Montag mit.

Der BVB, 2:1-Sieger im Hinspiel, prüft die Lage und will sich im Verlauf des Tages äußern. PSG teilte mit, der Verein sei darauf vorbereitet, das Spiel "unter den bestmöglichen Bedingungen" auszutragen. Kartenbesitzer sollen später über eine mögliche Entschädigung informiert werden. Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hatte zuvor bereits angeordnet, auch die sonst übliche Begegnung zwischen Spielern und Journalisten zu canceln. Die sogenannte "Mixed Zone" nach der Begegnung am Mittwoch werde entfallen, hatte die Uefa mitgeteilt. BVB-Spieler werden vor dem Abflug nach Paris am Dienstag zudem am Dortmunder Flughafen nicht für Interviews oder Autogramme zur Verfügung stehen.

Die französische Regierung hatte am Sonntag wegen der Coronavirus-Epidemie Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt. Das Verbot gelte ab sofort und landesweit, hatte Gesundheitsminister Olivier Véran nach einem Krisentreffen im Pariser Élysée-Palast verkündet. Die für vergangenen Samstag angesetzte Generalprobe von PSG bei Racing Straßburg war verschoben worden.

In Leipzig dürfen Zuschauer ins Stadion

Das Achtelfinal-Duell zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur findet am Dienstag aber wie geplant mit Zuschauern statt. Das hat das Gesundheitsamt Leipzig in einem Gespräch mit RB-Verantwortlichen entschieden, wie Stadtsprecher Matthias Hasberg sagte. Wegen der steigenden Infektionszahlen hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Wochenende empfohlen, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen.

Die Stadt Leipzig begründete die Entscheidung für das Spiel in der Champions League mit mehreren Punkten: Großbritannien, wo die Gäste am Dienstag herkommen, sei kein Corona-Risikogebiet. Das Spiel sei zudem eine Freiluft-Veranstaltung - und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) würden nach wie vor zwischen Indoor- und Outdoorveranstaltungen unterscheiden. Zudem habe der zeitliche Faktor gegen eine Absage oder ein Geisterspiel ohne Zuschauer gesprochen. Eine Entscheidung über die weiteren RB-Partien in der Bundesliga steht indes noch aus. Am Samstag ist das nächste Heimspiel gegen den SC Freiburg terminiert. Der Stadt Leipzig sei an einer bundesweit einheitlichen Regelung für die Bundesliga gelegen, sagte Hasberg.

Derby-Entscheidungen erst am Dienstag

Wie das rheinische Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr) stattfindet, wird erst am Dienstagmittag oder -nachmittag entschieden. Dies sagte ein Sprecher der Stadt Mönchengladbach auf sid-Anfrage. "Die Situation ist völlig offen", betonte er. Es wird derzeit über die Austragung der Partie als "Geisterspiel" oder eine komplette Absage diskutiert.

Auch für das Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag wird laut Auskunft des BVB "spätestens am Dienstag" eine Entscheidung fallen. Der Verein teilte am Montag mit, er rechne mit einer zeitnahen Entscheidung der zuständigen Behörden und wolle diesen nicht vorgreifen.

