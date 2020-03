Die Verbreitung des Coronavirus wirbelt den weltweiten Sport durcheinander. Wegen eines bestätigten Virusfalls in der Region findet etwa das für kommende Woche geplante Tennisturnier im amerikanischen Indian Wells nicht statt. Das gaben die Veranstalter um Turnierdirektor Tommy Haas am Sonntagabend bekannt.

"Wir sind sehr enttäuscht, dass das Turnier nicht stattfinden wird, aber die Gesundheit und Sicherheit der Leute vor Ort, Fans, Spielern, Helfern, Angestellten, Verkäufern und allen, die an dieser Veranstaltung beteiligt sind, ist von größter Bedeutung", sagte Haas laut Mitteilung. "Wir sind darauf vorbereitet, das Turnier zu einem anderen Zeitpunkt zu veranstalten und prüfen Optionen."

Das kombinierte Damen- und Herren-Turnier östlich von Los Angeles hätte am Donnerstag beginnen sollen. Betroffen von der Absage ist auch der deutsche Top-Spieler Alexander Zverev. Deutschlands beste Spielerin Angelique Kerber hatte ihre Teilnahme wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel bereits am Freitag abgesagt.

Die Formel 1 fährt vor leeren Rängen

Das Formel-1-Rennen in Bahrain findet indes hinter verschlossenen Toren statt. Die Veranstalter des zweiten Saisonrennens reagierten mit der bislang einmaligen Maßnahme in der Königsklasse des Motorsports auf den grassierenden neuartigen Virus. Zuschauer wird es beim Rennen auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir am 22. März damit nicht geben. "Die Sicherheit hat oberste Priorität", teilten die Veranstalter in einer Mittelung auf Facebook am Sonntag mit. Die Entscheidung sei in Beratung mit internationalen Partnern und dem Gesundheits-Krisenstab des Königreichs gefallen. Bereits zuvor war der Ticketverkauf ausgesetzt worden.

Damit ist nun das zweite Rennen konkret von Maßnahmen aus Sorge vor dem Virus Covid-19 betroffen. Der Große Preis von China im April wurde vorerst abgesagt, er soll womöglich zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Offen ist derzeit, wie das Rennen Anfang April im vietnamesischen Hanoi ablaufen soll. Die Stadt liegt nur rund 150 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt.

Sofortige Aussetzung der Spiele in der Serie A?

In Italien hat Sportminister Vincenzo Spadafore die sofortige Aussetzung der Spiele in der Fußball-Serie-A am Sonntag gefordert. Spadafora reagierte offenbar auf einen Appell der Spielergewerkschaft AIC, die sich für eine Verschiebung der Spiele stark gemacht hatte, nachdem in der Nacht auf Sonntag die Lombardei und 15 Provinzen mit insgesamt 16 Millionen Menschen unter Quarantäne gestellt wurden. Am Sonntag sollten allerdings alle Partien wie vorgesehen ausgetragen werden. Der italienische Verband wird sich am Dienstag zu einer Krisensitzung treffen, am Donnerstag ist ein Meeting des Ligaverbandes vorgesehen.

"Das Spiel, das wir gewinnen müssen, wird zurzeit außerhalb der Stadien ausgetragen", sagte AIC-Präsident Damiano Tommasi. Das am Sonntag um 12.30 Uhr geplante Spiel Parma Calcio - SPAL Ferrara wurde erst mit über einstündiger Verzögerung angepfiffen. Auf Beschluss des Schiedsrichters wurden die Spieler zunächst wieder in die Kabinen zurückgeschickt, um 13.45 Uhr erfolgte doch der Spielbeginn. Tommasi hatte erklärt, er sei von Anrufen Dutzender besorgter Profis förmlich überrollt worden. Die öffentliche Gesundheit habe in dieser Phase Priorität, meinte Tommasi.

Abgesagt ist indes bereits die Eishockey-WM der Frauen in Kanada (31. März bis 10. April). Wie der Weltverband IIHF nach einer außerordentlichen Sitzung mitteilte, soll die WM auf 2021 verschoben werden. Halifax and Truro sollen die beiden Gastgeberstädte bleiben. Bislang war für das Turnier im kommenden Jahr noch kein Ausrichter bekannt. Die Absage betrifft auch die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) von Bundestrainer Christian Künast, die im vergangenen Jahr bei der WM in Finnland erst im Viertelfinale an Rekordweltmeister Kanada gescheitert war.