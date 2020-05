Trotz Kritik plant die DFL die Bundesliga im Mai ohne Stadion-Zuschauer fortzusetzen. Die Vereinigung der 36 Profiklubs hat ein detailliertes Hygienkonzept erstellt und will die Spieler umfangreich testen lassen. In der ersten Testrunde wurden gleich zehn Akteure aus dem direkten Umfeld der Vereine positiv auf das Coronavrius getestet - die DFL sieht das aber als Beleg, dass der Plan funktioniert. Doch nur kurz darauf zeigte der Berliner Spieler Salomon Kalou in einem Facebook-Live-Video, dass im Alltag offenbar viele Grundsätze des Hygienekonzepts missachtet werden. Auch viele Spieler haben Bedenken. Als der Kölner Spieler Birger Verstraete diese in einem Interview äußerte, wurde er vom eigenen Klub zurechtgewiesen. Was denken Sie, wäre ein Saisonstart angemessen?

