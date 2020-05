Die Fußball-Bundesliga kann ihren Spielbetrieb ohne Zuschauer wieder aufnehmen. Darauf verständigten sich Bund und Länder am Mittwoch in einer Video-Schaltkonferenz der 16 Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, wie die Süddeutsche Zeitung aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Als Starttermin einigte man sich auf die Formulierung "ab Mitte Mai". Über den genauen Termin soll die Deutsche Fußball Liga (DFL) selbst entscheiden. Die Dachorganisation der 36 Profiklubs der 1. und 2. Liga erhält damit die lange erhoffte Genehmigung für Geisterspiele.

Ab dem Wochenende des 16. und 17. Mai könnte der Ball in den Stadien wieder rollen - oder eine Woche später, auch dieser Termin ist in der Diskussion. Die Bundesliga-Saison ist seit Mitte März ausgesetzt, neun Spieltage sind noch zu absolvieren. Die DFL strebt an, diese bis zum 30. Juni durchziehen zu können. Sie hatte von ihrer "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept vorgelegt, um die Ansteckungsgefahr unter Spielern und Betreuern zu minimieren. In einer ersten Testreihe hatte es bei 1724 Tests in der 1. und 2. Liga zehn Corona-Fälle gegeben.

Kern der Terminfrage ist eine vorgesehene vorgeschaltete Quarantäne der Mannschaften. In der Beschlussvorlage des Bundes hieß es am Mittwochmorgen: "Dem Beginn des Spielbetriebs muss, wie in dem geprüften Konzept vorgesehen, eine Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen." Die Profifußballer sind bei ihren Klubs weitgehend streng isoliert, aber noch nicht komplett in Quarantäne.

Für die Liga ist eine Fortsetzung der Saison von enormer Bedeutung, weil viele Vereine durch fehlende Einnahmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Bei einer Fortsetzung der Bundesliga wären zumindest die TV-Millionen gesichert. Die DFL hat für Donnerstag eine Mitgliederversammlung anberaumt. Bei der Videokonferenz sollen mit den 36 Profivereinen, von denen die ersten bereits das uneingeschränkte Mannschaftstraining aufgenommen haben, die Ergebnisse des Polit-Gipfels erörtert werden.