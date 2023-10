Im Achtelfinale der Champions Hockey League kommt es für die Klubs aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum schwedisch-schweizerischen Vergleich. Das ergab die Tabelle nach dem letzten Spieltag der Vorrunde, die Mannheim nach einem 4:1-Sieg am Mittwochabend beim slowakischen HC Kosice als Tabellenerster abgeschlossen hat. Der EHC Red Bull München trifft im Duell der beiden Landesmeister auf den Schweizer Titelträger Servette Genf, der ERC Ingolstadt bekommt es mit dem schwedischen Meister Växjö Lakers zu tun. Die vermeintlich leichteste Aufgabe hat Vorrundensieger Adler Mannheim: Das Team von Trainer Johan Lundskog erwartet in der Runde der besten 16 Teams die Rapperswil-Jona Lakers. Gesetzt wurde nach der Vorrundenplatzierung: Erster gegen Sechzehnter, Zweiter gegen Fünfzehnter usw.

"Wir wissen, dass uns mit Växjö eine große Herausforderung erwartet. Trotzdem ist die Vorfreude auf die beiden Duelle mit den Lakers groß", sagte Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan. Die Oberbayern sind zum vierten Mal für die CHL qualifiziert und stehen erstmals seit der Saison 2015/16 in den Playoffs. Im Viertelfinale könnte es zum deutschen Duell mit Meister München kommen, beide Teams standen sich vergangene Saison im DEL-Finale gegenüber.

Das Achtelfinale wird wie alle K.-o.-Runden bis zum Halbfinale in Hin- und Rückspiel ausgetragen, die Partien finden am 14./15. November respektive am 21./22. November statt. Das Finale ist für den 20. Februar 2024 angesetzt.