Doping in China:"Wir sind längst Feinde der Regierung"

Doping in China

Die Winterspiele in Peking sind hochumstritten.

Als die Sportärztin Xue Yinxian vor vier Jahren nach Deutschland floh, begann sie, ihr Wissen über staatlich orchestriertes Doping in ihre Memoiren fließen zu lassen. Chinas Behörden versuchen offenkundig bis heute, sie zum Schweigen zu bringen.

Von Johannes Knuth

Der lange Arm Chinas reicht nicht nur bis nach Xinjiang, zu den Lagern der Uiguren im nordwestlichen Zipfel des Riesenreichs, er reicht nicht nur bis in die Hochhausschluchten Hongkongs oder ins karge Hochland Tibets. Manchmal reicht er auch in einen Supermarkt, irgendwo in der deutschen Provinz.