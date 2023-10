Der erneut unauffällige Kai Havertz hat mit dem FC Arsenal eine überraschende Champions-League-Niederlage kassiert, Bayerns Gruppengegner Manchester United kriselt auch in der Königsklasse. Arsenal verlor beim französischen Außenseiter RC Lens am Dienstagabend mit 1:2 (1:1). United unterlag im Old Trafford mit 2:3 (1:1) gegen den nächsten Bayern-Kontrahenten Galatasaray Istanbul.