Nach Pleite in der Champions League:Leipzig trennt sich von Tedesco

Von Javier Cáceres, Leipzig

Die Worte von Domenico Tedesco im Pressesaal waren noch nicht verhallt, und er selbst noch in Gesprächen mit Medienvertretern verstrickt, da zirkulierten schon die ersten Meldungen, die besagten: Nach der Niederlage gegen Schachtjor Donezk wäre ein Nachruf auf sein Schaffen als RB-Leipzig-Trainer angebracht.

"Tedesco vor dem Aus!", meldete der TV-Sender Sky, und die Bild-Zeitung kleidete eine ähnliche Information immerhin noch pietätvoll in die Möglichkeitsform. Am Mittwochvormittag kam dann die Bestätigung: Tedesco muss tatsächlich gehen, nach wettbewerbsübergreifend gerade mal acht Saisonspielen. Auch die Co-Trainer Andreas Hinkel und Max Urwantschky werden von ihren Aufgaben entbunden. Über eine Nachfolgeregelung wolle man "zeitnah informieren", teilte der Klub mit.

Auf die 0:4-Niederlage vom Samstag bei Eintracht Frankfurt war zuvor eine alles in allem blamable 1:4-Heimpleite zum Auftakt der Champions League gegen Schachtjor Donezk gefolgt. Und Tedesco haderte. "Vier Glocken gegen Frankfurt, vier heute", sagte er. Und schien seltsame Mächte am Werk zu sehen: "So ein Spielverlauf ist ja Wahnsinn! Waaaahnsinn!!!"

"Es ist, als ob man einen neuen Ferrari kauft und mit 100 gegen die Wand fährt", sagt Xaver Schlager

Es ließ sich gewiss nicht darüber streiten, dass RB Leipzig gegen ein qualitativ unterlegenes Team aus der Ukraine die Initiative innegehabt hatte; die langen Ballbesitzphasen sprachen diesbezüglich Bände. "Wir waren 90 Minuten auf dem Gaspedal", sagte Torwart Peter Gulacsi, vom dem noch die Rede sein muss.

Nur: Zielstrebigkeit ließ vor allem der 13-malige ukrainische Meister erkennen, der nach dem kriegsbedingten Umbruch eine Mannschaft aufbot, oder aufbieten musste, die aussah, als wäre sie für die Youth League und nicht für die Champions League der Erwachsenen gemeldet. Sie wusste, was sie tun konnte, und legte damit die Leipziger Defensivprobleme der laufenden Spielzeit offen: Sie kam bei fünf Abschlüssen zu vier Toren. Leipzigs Neuerwerbung Xaver Schlager, der von Beginn an spielen durfte, fühlte sich wie nach einem Crash: "Es ist, als ob man einen neuen Ferrari kauft und mit 100 gegen die Wand fährt."

Detailansicht öffnen Peter Gulacsi (rechts) liegt auf dem Boden: Den ersten Gegentreffer der Ukrainer hat er selbst verschuldet. (Foto: Odd Andersen/AFP)

Das Bild war auch insofern eine interessante Metapher, als RB Leipzig den aktuellen Slapstick-Einlagen der Ferrari-Crew in der Formel 1 in kaum etwas nachstand. Das erste Gegentor war einem Fauxpas des erwähnten Torwarts Gulasci geschuldet; er verstolperte dreißig Meter vor dem eigenen Tor den Ball und war danach mindestens so peinlich berührt wie jene Mechaniker aus dem italienischen Rennstall, die beim Großen Preis der Niederlande nur drei statt der handelsüblichen vier Ersatzräder parat hatten. Gulasci musste mit ansehen, wie Schachtjors Stürmer Marjan Schwed den Ball ins leere Tor schob (16.). Und hatte dabei einen Kopf, der röter kaum sei konnte.

Nach der Pause glich Innenverteidiger Mohamed Simakan zwar aus (57.), nach einer der wenigen ansehnlichen Kombinationen der Leipziger. Doch nur 80 Sekunden später war Schwed wieder für Schachtjor zur Stelle - und erzielte durch einen von zwei Leipziger abgefälschten Schuss das 2:1. Der überaus anregend spielende Mychajlo Mudryk (76.) und Lassina Traoré (85.) machten mit zwei blitzgescheiten Kontern das Debakel für Leipzig perfekt, was auch daran lag, dass die Leipziger nach dem raschen 1:2 jeden Glauben verloren, die Partie noch drehen zu können. "Das hat uns mental kaputt gemacht", sagte Gulacsi.

Die nächsten Spiele haben es in sich: Es geht gegen Dortmund, Real Madrid und Gladbach

Es war leider nicht das erste Mal, dass die Leipziger in dieser Weise zusammenbrachen. Vor der Saison erzielten der FC Bayern und der FC Liverpool jeweils fünf Treffer gegen die Leipziger, nun machten also die Ukrainer wie zuvor die Frankfurter vier Mal Ding-Dong, um beim Tedesco-Sprech zu bleiben. Schachtjor war zwar auch am Dienstag ein qualitativ ein vergleichsweise kleiner Gegner. Aber die Ukrainer wussten die gigantischen Räume zu nutzen, die Leipzig ihnen anbot.

Immerhin, einen tiefergehenden Vergleich zur Niederlage gegen Frankfurt wollte niemand ziehen, Tedesco rühmte den Willen der Mannschaft. Am Wochenende hatte er ihr noch jegliche Basics abgesprochen. Diesmal hatte Tedesco vor allem zu bemängeln, dass seine Mannschaft zu wenig Torschüsse gehabt habe - auch wegen einer Reihe von Annahmefehlern. Und das war eine Bemerkung, bei der sich Nationalstürmer Timo Werner wohl angesprochen fühlen durfte. Er ist weiterhin so weit von seiner besten Version entfernt wie der andere Zugang: Linksverteidiger David Raum.

Tedesco war bereits zuletzt in aller Öffentlichkeit demontiert worden ist, seit Mintzlaff in seiner Rolle als De-Facto-Sportchef bei RB schon nach dem zweiten Spieltag (und zwei Niederlagen mit fünf Gegentoren gegen Liverpool und Bayern München im Vorfeld der Bundesligasaison) von einem "beschissenen Saisonstart" sprach.

Am Mittwoch folgte die Freistellung Tedescos, und die nächsten Aufgaben haben es in sich: In der kommenden Woche reist Leipzig zum Champions-League-Sieger Real Madrid. Zuvor und danach geht es in der Bundesliga gegen die beiden Borussias, also gegen Dortmund und Mönchengladbach - und das ist nicht ganz frei von Pikanterie. Es sind die beiden früheren Mannschaften von Marco Rose, der von einer Reihe von Medien als möglicher Tedesco-Nachfolger genannt wird.