3. Oktober 2018, 10:09 Uhr Champions League Stradivaris gegen Konzert-Geigen

Treffen in Sinsheim: Pep Guardiola (links) und Julian Nagelsmann.

1899 Hoffenheim liefert in der Champions League gegen Manchester City eine Partie am Rande der Möglichkeiten, verliert aber trotzdem 1:2.

Anschließend gibt es viel Lob von Pep Guardiola für Julian Nagelsmann.

Von Saskia Aleythe , Sinsheim

Als die Mikrofone ausgeschaltet und die Journalisten außer Hörweite waren, wurde es zwischen Julian Nagelsmann und Pep Guardiola interessant. Gerade hatten beide ihre Ansichten zum Spiel kund getan, in getrennten Pressekonferenzen, einer nach dem anderen. 15 Minuten, letzte Frage bitte, schönen Abend noch. Nun begegneten sie sich, ein paar Meter weiter im nicht-öffentlichen Bereich der Sinsheimer Fußball-Arena und weil die Tür offen stand, sah man dann halt: Einen Trainer, der mit dem anderen ins Gespräch kam, zwei Trainer, von denen man sagen konnte: Sie hatten erkannt, dass sie sich mehr mitzuteilen haben, als es die Höflichkeit vorsieht. Und das hatte dann schon was von Dirigenten, die sich gegenseitig mal zeigten, welche Instrumente und Kompositionen sie so zusammenwarfen, um ein schönes Orchester daraus zu formen.

Mal wackelte Pep Guardiola zackig mit den Handgelenken, wie es nur Pep Guardiola kann, um dann eventuell eine Erklärung über Halbräume folgen zu lassen, da lauschte Nagelsmann gebannt. Mal setzte der 31-Jährige selber zum Händewackeln an, Guardiola - zweifacher Champions-League-Sieger nickte interessiert. Es war eine Szene, die aus der Ferne die nicht ganz gewagte Vermutung zuließ, dass die beiden die gleiche Leidenschaft und vielleicht sogar ähnliche Besessenheit verbindet.

Zwei Virtuosen im Konzert der Besten, mit dem nicht irrelavanten Unterschied, dass einer mit soliden Konzert-Geigen auftritt und der andere mit Stradivaris. Beide im Wissen darum, dass Luxus-Instrumente allein noch keine Spitzen-Konzerte machen - was Pep Guardiola am Dienstagabend auch spürte: Beim 2:1 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim war seine Milliardentruppe von Manchester City nicht so viel besser, wie es der Marktwert hätte erahnen lassen können.

Der Unterhaltungswert der Partie war hoch

Natürlich mag es da mehrere Lesarten geben: Liebhaber des Ballbesitz-Fußballs Guardiolas werden anmerken, dass der Katalane das Spielgerät zu 66 Prozent stets in den eigenen Reihen halten ließ (Dominanz!), dass durch allein sechs gefährliche Ecken in der ersten Halbzeit auch reichlich Glück dabei war, dass nicht noch mehr Tore gefallen sind oder dass ein recht eindeutiges Foul von TSG-Torwart Oliver Baumann an Leroy Sané (76. Minute) nicht mit Elfmeter geahndet wurde.

Alerdings hatte Nagelsmann gar nicht vorgehabt, den Ball zu besitzen, sondern den Konterfußball als Mittel seiner Wahl auserkoren. "Das Tempo von ManCity hat jeder gesehen", sagte Nagelsmann später, "wenn du da extrem hoch verteidigst, gehst du zu großes Risiko ein." Also ließ er selber kontern, was nach 44 Sekunden auch gleich so gut klappte, dass es auf einmal 1:0 durch Belfodil stand. Guardiolas Spiel hatte ihn nicht überrascht, 4-4-1, "dann haben sie umgestellt, klar auf einer Doppelsechs gespielt, wie sie es häufig machen", sagte er und zwischendrin gab es in Nagelsmanns Worten "sechs oder sieben Situation, die brandgefährlich hätten werden können. Wir hatten genug Chancen, um gegen ein Weltklasseteam weitere Tore zu erzielen."

David Silva verteilte die Bälle rechts wie links gefährlich in die Spitze bei ManCity, bei den Hoffenheimern wurden auf der rechten Flügelseite der Hoffenheimer die besten Konter kreiert: Der Unterhaltungswert der Partie war hoch.

Und wer bis zur 87. Minute 1:1 spielt, könnte ja auch einen Punkt mitnehmen - oder nicht, Herr Nagelsmann? "Sie wissen schon, gegen wen wir gespielt haben?", gab Nagelsmann säuerlich zurück, pekiert von der Nachfrage eines Journalisten, ob seine soliden Konzert-Geigen die Stradivaris nicht bis zum Schluss hätten ärgern können.