FC Bayern in der Champions League

Im Viertelfinale gegen Manchester City, in einem möglichen Halbfinale gegen Real Madrid oder Chelsea: Beim FC Bayern herrscht nach der Auslosung Vorfreude. Eine Blamage wie im Vorjahr ist nicht möglich.

Von Sebastian Fischer

Das Lachen war diesmal still, mehr ein Grinsen, mit geschlossenen Lippen, begleitet von einem Nicken. "Schwerer Gegner", sagte Hasan Salihamidzic, "meiner Meinung nach der stärkste", als er live übertragen fürs Klub-TV in einem Studio an der Säbener Straße verfolgte, wie dem FC Bayern für das Viertelfinale der Champions League Manchester City zugelost wurde.