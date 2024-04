Den Ärger über diesen nicht gegebenen Strafstoß nahmen die Spieler des FC Bayern München mit in die Nacht. "Ich weiß schon, was der Schiri will, wenn er da weiter laufen lässt, aber ich glaube nicht, dass er sich da über die Gesetze hinwegsetzen darf", sagte Führungsspieler Thomas Müller nach dem 2:2 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal: "Was man festhalten muss, dass das mit spielentscheidend sein kann, und das können wir uns eigentlich nicht gefallen lassen."