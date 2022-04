Dortmund unterliegt Leipzig:Aller Lärm ist vergebens

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Es gab Zeiten, da meinte man, Dortmunds Zuschauer könnten den Ball zur Not mit der schieren Wucht ihrer Schallwellen ins gegnerische Tor pressen. Aber nach über zwei Jahren Corona-Pause half dem BVB auch das erstmals wieder ausverkaufte Stadion gegen RB Leipzig nicht. Die Rauchschwaden der Bengalo-Feuer, die zum Anpfiff auf der berühmten Südtribüne aufstiegen, wollten einen besonders heißen Kampf heraufbeschwören. Aber schon zur Halbzeit schwante es den 81 365 Zuschauern, dass kein Lärm der Welt das Spiel heute drehen würde.

0:2 zur Pause, 1:4 nach Abpfiff. Eine Klatsche, die man in der laufenden BVB-Saison bei vollem Haus offenbar ebenso akzeptieren muss wie vorher bei leeren Sitzschalen und Mini-Kulissen. Dortmunds Torhüter Gregor Kobel wollte nach dem deprimierenden Ergebnis gegen die Leipziger sogar erlebt haben, dass die eigenen Fans die Mannschaft noch weiter verunsichert hätten: "Wir werden dann hektisch nach dem ersten Gegentor, dann wird das Publikum unruhig, und dann kommen wir in so eine Abwärtsspirale." Für Kobel war es das erste Mal, dass er ein volles Dortmunder Stadion erlebte.

Tatsächlich ließ sich das Spiel wohl leichter auf einen anderen Nenner bringen: Die eine Mannschaft spielte mit klarer Taktik, die andere - zumindest scheinbar - ohne. Die Mannschaft von Leipzig-Trainer Domenico Tedesco, im Ruhrpott noch aus seiner Zeit bei Schalke 04 bekannt, ließ den BVB bis zu Mittellinie weitgehend ungepresst und unbehelligt spielen, und griff dann erst tief im Mittelfeld um so massierter zu. Die beinahe zwangsläufigen Balleroberungen münzte Leipzig regelmäßig in rasante Highspeed-Konter um. Dortmund dagegen wirkte die meiste Zeit des Spiels fast unbeholfen, sediert, ohne Überraschungsmomente und Esprit.

Wie es im Fußball aber so ist: Leipzigs erste Tore kamen dann ganz anders zustande. Und der Torschütze war beide Male ausgerechnet Konrad Laimer, der bis dato nicht nicht wirklich als Torjäger aufgefallen war. Vor allem das Leipziger Tor zum 0:1, als Laimer zuerst Emre Can den Ball abluchste, und dann selbigem davon lief, um den Ball dreißig Meter weiter selbst ins Tor zu löffeln. Beim zweiten Tor fälschte Can Laimers Schuss unglücklich zum 0:2 ab.

Ja, Dortmund hatte in der Anfangsphase selbst zwei Chancen, als die Fans noch laut waren, und man noch meinen konnte, das Spiel finde auf Augenhöhe statt. Einmal aber verdaddelte Marco Reus die Möglichkeit zur eigenen Führung allein vor Peter Gulacsi, dann schoss Erling Haaland bei seiner einzigen Gelegenheit einen kurios durchgerutschten Ball neben das Leipziger Tor. Mats Hummels und sein Trainer Marco Rose wollten diese Chancen in der Anfangsphase später als Indizien nehmen, dass das Spiel viel ausgeglichener gewesen sei, als es das klare Ergebnis ausdrückte. "Es war ein Sieg der Effektivität", meinte Hummels, "aber kein 4:1-Spiel." Und Rose befand ebenfalls, dass seine Mannschaft nur weniger konsequent beim Verteidigen und beim Angreifen gewesen sei.

Dortmund unterliegt in dieser Saison oft anderen Spitzenteams

Ob diese Interpretation den Dortmundern guttut, darf man bezweifeln. Eher wiederholte sich ein Muster, dass man schon in den Geisterspiel-Zeiten erkennen konnte. Gegen den Ersten Bayern München (2:3), gegen den Dritten Bayer Leverkusen (2:5) oder in der Champions League gegen Ajax Amsterdam (0:4 und 1:3) ging der BVB unter Rose zahlenmäßig deutlich unter. Und nach der Vorstellung der Leipziger unter der Leitung von Tedesco, der erst nach einem Fehlstart von RB unter Jesse Marsch übernommen hatte, können sie beim BVB wohl eher froh sein, dass dieser Konkurrent erst verspätet in dieser Saison ins Rollen gekommen ist.

Die nach wie vor sichere Position von Trainer Marco Rose bei Dortmund könnte viel damit zu tun haben, dass der qualitativ gut besetzte Kader sich in der Liga zuletzt viele Arbeitssiege erkämpft hat. Das zementiert einen deutlichen zweiten Platz, immer noch sechs Punkte vor Leverkusen, gar neun vor Leipzig. Die in Dortmund lebenswichtige Champions-League-Qualifikation scheint ungefährdet. Der wahre Leistungsstand aber zeigt sich in Duellen wie gegen Leipzig, und vor allem beim kläglichen Ausscheiden in Champions League, Europa League und DFB-Pokal. Ein endlich ausverkauftes Stadion hilft gegen diese Diagnose auch nicht.

Im Sommer soll das BVB-Team umgebaut werden

Zum Saisonende will Dortmund die Mannschaft so weit wie möglich umbauen. Auf etlichen Positionen. Auch gegen Leipzig wirkte es, wie so oft so, als könnte die Mannschaft mehrere Jude Bellinghams gut gebrauchen - der junge Engländer war so ziemlich der einzige Dortmunder, der dagegen halten konnte. Oder der BVB könnte einen kernsoliden Akteur wie Konrad Laimer brauchen, der auf der anderen Seite spielte. Laimer legte auch noch Christopher Nkunku das 3:0 für Leipzig auf, Donyell Malen verkürzte kurz vor Schluss, Dani Olmo setzte noch das 4:1 drauf.

Marco Rose soll den neuen BVB dann zur kommenden Saison entstehen lassen. Das Publikum, das nun endlich wieder dabei sein kann, wird das überwiegend mit Skepsis sehen. Zu jung ist noch die Erinnerung an den letzten Sommer, als der BVB dieselben Leipziger, damals noch mit Julian Nagelsmann als Trainer, im Pokalfinale in Berlin besiegte. Der Trainer war damals Edin Terzic. Der sah das 1:4 an diesem Abend von der Tribüne aus.