Von Javier Cáceres, Wolfsburg

Wenn dereinst eine Geschichte des deutschen Fußballs geschrieben werden sollte, wird ein kommerzieller Betrieb namens "Phantasialand" womöglich eine Rolle zu spielen haben. Weniger, weil im Internet immer noch die Beschwerden von Besuchern registriert sind, die bei der WM 2014 vergebens versuchten, dort die Spiele des späteren Weltmeisters Deutschland zu schauen. Eher schon, weil im Park eine Branchengröße namens Rainer Calmund, ehedem Manager in Leverkusen, 2019 einen runden Geburtstag feierte. Vor allem aber, weil sich der Geschäftsführer Sport des VfL Wolfsburg, Jörg Schmadtke, im Jahr 2020 wiederholt den (derzeit natürlich geschlossenen) Erlebnispark in Brühl im Wort geführt hat.

"Wir sind ja nicht im Phantasialand", sagte Schmadtke im Juli, als der 1. FC Köln für Linton Maina eine zweistellige Millionenablösesumme aufrief (und ihn dann an Hannover 96 verlieh). Am Wochenende eroberten Schmadtke samt Phantasialand die Bundesliga-Schlagzeilen. Diesmal aber nicht beim Poker um ein Talent. Sondern im Disput mit Trainer Oliver Glasner, der solche Wellen schlug, dass geraunt wurde, das turbulente 2:1 vom Sonntag gegen 1899 Hoffenheim könnte sein letztes Spiel als VfL-Coach gewesen sein. Obwohl Wolfsburg in dieser Saison ungeschlagen ist.

Der Grund: Der 2019 von Schmadtke verpflichtete Glasner hatte sich öffentlich über die Transferbilanz des VfL Wolfsburg mokiert. "Das Transferziel in der Offensive" sei verfehlt worden, sagte Glasner; seinem Team mangele es an " Tempo und Tiefgang" - und Schmadtke reagierte erzürnt.

"Das ist ja nicht Phantasialand hier!", rief er dem Sportbuzzer zu, Glasners Vorstellungen "waren nicht realisierbar", und: "man kann nicht Dinge haben wollen, die unrealistisch sind". Gleichwohl: Er wolle einen Dialog mit Glasner über das führen, was geht, und das, was nicht geht, und überhaupt: Er sei "kein Trainerkiller". Glasner wiederum gab sich einigermaßen erstaunt darüber, welche Schärfe Debatten in Deutschland entfalten können, "dieser ganz große Aufruhr kam für mich etwas überraschend", sagte er bei Sky. Dann aber begab es sich, dass die dialektische Auseinandersetzung der Vorgesetzten zumindest die Konzentration der fußballspielenden Angestellten nicht hemmte. Im Gegenteil.

Die Partie begann für die nun schon seit fünf Spielen sieglosen Hoffenheimer mit einer Achterbahnfahrt, die dem Phantasialand alle Ehre gemacht hätte. Und die, ausgerechnet, von Wolfsburger "Tempo und Tiefgang" zeugte. Innerhalb von Sekunden hofften sie wegen einer (allerdings legalen) Attacke von Josip Brekalo auf den Hoffenheimer Stürmer Ishak Belfodil auf einen Strafstoß; am Ende des raschen Konters setzte der VfL aber den Ball durch Renato Steffen ins Hoffenheimer Tor. Die kalibrierten Linien, die im Kölner Keller über die Szene gelegt wurden, brachten die Gewissheit, dass es sich um einen regulären Treffer handelte (5.). Auch dem 2:0, das 15 Minuten später folgte, ging zumindest Handlungsschnelligkeit voraus. Einem Pass in die Tiefe von Xaver Schlager folgte ein Schuss von Steffen; der erste Nachschuss von Wout Weghorst blieb in der Hoffenheimer Abwehr hängen, der zweite aber, wieder von Weghorst, landete im Tor.

Danach blieb das Spiel munter und umkämpft. Die Hoffenheimer gefielen durchaus mit guten Kombinationen, die beste Chance vergab Belfodil, als er den Ball rechts am Tor vorbei legte. Am grundsätzlichen Charakter der Partie änderte sich auch nach der Pause nichts. Wobei ins Auge stach, dass sich auch die Wolfsburger die Rede vom mangelnden Tempo und Tiefgang zu Herzen genommen hatten. Bestens zu sehen war das in der 54. Minute, als Jérôme Roussillon einen Feuerschweif in den Rasen brannte, als Maximilian Arnold ihn bei einem Freistoß in, nun ja, die Tiefe schickte. Hoffenheims Torwart Oliver Baumann parierte (55.). Hoffenheim rang um den Anschluss, doch der kam erst in der 87. Minute - und nachdem Weghorst einen Foulelfmeter vergeben hatte (83.) - durch Sargis Adamyan. Doch weil Koen Casteels in der Nachspielzeit einen Handelfmeter von Manus Dabbur hielt, blieb es beim 2:1 - und für Hoffenheim definitiv beim fünften sieglosen Spiel in Serie.